Jugendliche in Binswangen bekommen einen neuen Treffpunkt

Plus Für den Verein Stützpunkt gibt es mitten im Dorf eine Übergangslösung samt Auflagen. Wo einst Bankgeschäfte gemacht wurden, dürfen sich bald die Jugendlichen ausleben.

Von Brigitte Bunk

Der Stützpunkt, der Verein der Binswanger Jugendlichen, hat jetzt die Aussicht, noch vor der Fertigstellung des Bauhofs einen neuen Treffpunkt zu bekommen. In der Gemeinderatssitzung im Schillinghaus waren deshalb am Dienstag zahlreiche junge Leute vertreten, um zu wissen, was Sache ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

