Binswangen

vor 53 Min.

Kabarett in der Synagoge Binswangen: Ein Pfundskerl in Hochform

Mathias Kellner bei seinem temperamentvollen Auftritt in der Alten Synagoge in Binswangen. Den Riss einer Gitarrensaite gleich beim ersten Lied hatte der Künstler souverän mit Plaudern überbrückt.

Plus Mathias Kellner begeistert mit Mundart und Liedern aus der eigenen Feder und rockt dabei die Synagoge in Binswangen.

Von Margot Sylvia Ruf Artikel anhören Shape

Er fegt über sein Publikum hinweg wie ein musikalischer und sprachgewaltiger Tsunami. Wenn Mathias Kellner durch Bayern tourt, präsentiert er nach coronabedingter Zwangspause seine ungebändigte Lebensfreude. Der körperlich barock ausgestattete Pfundskerl mit dem Lausbubenlächeln hat sein Publikum auch in der Alten Synagoge in Binswangen nach wenigen Minuten im Griff. Er begeistert mit exzellentem Können an der Gitarre genauso wie mit seinen Ein- und Ausblicken in das ganz normale menschliche Leben. Nein, ein in der Wolle gefärbter Kabarettist ist er nicht. Die großen Probleme unserer Gesellschaft in harten Zeiten sind nicht so sehr sein Ding. Vielmehr interessieren ihn die zwischenmenschlichen Begebenheiten, die Liebe oder ein Kinderlächeln beim Buddeln von Löchern im heimischen Garten eingefangen.

