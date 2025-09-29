„Klezmer und mehr“ in der Synagoge Binswangen

Das Netzwerk Jüdische Geschichte und Kultur in Bayerisch Schwaben definiert in ihrer Satzung als Schwerpunkt die Erinnerungsarbeit. Dazu zählt auch die Begegnung mit der traditionellen Musik, die in den jüdischen Gemeinden gepflegt wurde und auch heute noch aktuell ist. Diese Art von Instrumental- und Vokalmusik, auch begleitend zum Tanz, firmiert unter dem Begriff Klezmer-Musik. Die reichhaltige Literatur begleitet zu allen Gelegenheiten, ob zu freudigen oder traurigen Anlässen, das religiöse und gesellschaftliche Leben der Menschen in den jüdischen Glaubensgemeinschaften. Für die Pflege dieser Musik stehen in der schwäbischen Region vorrangig die Gruppierungen „Feygele“ aus Augsburg und „Mesinke“ aus Krumbach.

Schülerinnen und Schüler verschiedener Gymnasien befassen sich mit Klezmer-Musik

Die Vereinsverantwortlichen sehen eine ihrer Hauptaufgaben auch darin, Anlässe zu bieten, bei denen sich vor allem junge Menschen mit allen Facetten der Klezmer-Musik befassen können. Deshalb initiierte der Verein ein Projekt, bei dessen Initiationsphase Schülerinnen und Schüler aus acht Gymnasien Bayerisch-Schwabens unter der Leitung professioneller Dozenten Klezmer-Musik kennenlernen sollten. Als Gastschule klinkte sich auch das Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien mit ein.

Nach der Auftaktveranstaltung in Augsburg am Maria-Ward-Gymnasium, wo sich auch Musiker und Musikerinnen von Maria Stern und St. Ottilien zusammenfanden, ging der zweite Projekttag am Albertus-Gymnasium Lauingen über die Bühne. 30 Schülerinnen und Schüler der genannten Schule sowie des Gymnasiums Wertingen erarbeiteten unter der Anleitung von Christina Drexel und Josef Strzegowski, beide Mitglieder der Gruppe „Feygele“, sowie der professionellen Konzert-Geigerin Alina Bauer aus Leipzig ein Konzertprogramm. Mit Instrumentalstücken uzeichneten die Musizierenden in der Alten Synagoge Binswangen Bilder verschiedener Lebenssituationen der jüdischen Kultur. Alina Bauer forderte schließlich die Besucher auf, sich rhythmisch im Reigen durch den Raum zu bewegen, um die Freude am Tanz in der jüdischen Tradition nachvollziehen zu können.

Landrat Markus Müller würdigte das Engagement der Musizierenden

Die Schülerinnen und Schüler hatten sich schon während der Ferien mit der musikalischen Literatur beschäftigt. Schnell gelang es der musikalischen Leitung, die Musizierenden auf die speziellen gestalterischen Elemente der Klezmer-Musik einzuschwören. Die Präsentation beim Konzert spiegelte Musizierkunst in der Interpretation der dargebotenen Sätze. Schon zu Beginn der Veranstaltung würdigte Landrat Markus Müller das hohe Engagement der jungen Instrumentalisten, die ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus und für ein tolerantes Miteinander setzten.

Eine besondere liturgische Handlung leitete das Konzert in Binswangen ein. Josef Strzegowski, aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde Augsburg, zelebrierte eine kurze Schabbat-Kabbalatfeier. Mit der Entzündung der Schabbatkerzen und dem Anschneiden des Berches, eines ungezuckerten Hefezopfs, sowie begleitenden Segenssprüchen symbolisierte er den Beginn des wöchentlichen Schabbats in einer jüdischen Glaubensgemeinschaft. Am Ende der Veranstaltung durften auch die Gäste vom Gebäck und dem angebotenen Traubensaft kosten.

In seinem Schlusswort zog der verantwortliche Mitorganisator des Netzwerkvereins, Anton Kapfer, ein positives Fazit. Besondere Dankesworte galten der Blank-Mezger-Hesselberger-Stiftung, dem Kulturfonds Bayern sowie dem Bezirk Schwaben. Ideelle Unterstützung erfuhr das Projekt von der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf. (AZ)