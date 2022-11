Konzert in Binswangen: Fantasie, Gänsehautmomente und was fürs Herz

Beim traditionellen Jahreskonzert des Musikvereins Binswangen ist für alle was dabei. Kurzfristig wurde der Termin auf Mitte November vorverlegt.

Das traditionelle Jahreskonzert des Musikvereins Binswangen stand bisher immer erst Ende November auf der Agenda. Doch in diesem Jahr wurde kurzfristig der Konzerttermin des Großen Blasorchesters vorverlegt auf Sonntag, 13. November, um Terminüberschneidungen mit Musikvereinen in direkter Nachbarschaft zu vermeiden. Außerdem will man dieses Jahr wieder einige Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus dem Jugendorchester im Großen Blasorchester willkommen heißen. Um allem gerecht zu werden, hat Dirigent Christoph Günzel ein buntes musikalisches Potpourri zusammengestellt.

Für jede und jeden etwas dabei in Binswangen

Es ist für jede und jeden etwas dabei – Fantasie, Gänsehautmomente und was fürs Herz. Besucher und Besucherinnen in Binwangen können sich auf Highlights aus dem wohl erfolgreichsten Musical "Phantom der Oper'" freuen. Wer kennt sie nicht, die Geschichte um Christine, Raoul, den markerschütternden Schrei und den Mann mit der Maske. Mit der fantasievollen Suite "Toyland" wollen die Musiker ihr Publikum in eine wunderbare Welt voll Spiel, Aufregung, Harmonie, Träumereien und Spaß entführen. So tanzen im ersten Satz flott Puppen und Marionetten. Das Puppenhaus wird etwas langsamer und lyrischer beschrieben.

Im dritten Satz fährt dann ein Zug pfeifend und ratternd durch die Traumlandschaft, und zum Schluss marschiert sogar ein ganzes Bataillon Zinnsoldaten mit Musik und Trommeln auf. Schwungvolle Rhythmen wechseln sich mit weichen, verträumten Melodien ab. Ein besonderer Ohrenschmaus ist sicherlich das Eufonium-Solo von Anna Messner in Philipp Sparkes "Pulcinella".

Hauptfigur ist ein kleiner Junge, der zum Helden wird

In "Latino Mallets" bezaubert Robin Blessing alle Freunde schneller "Schlagzeuger-Stöcke". Wer den Schauspieler Mario Adorf kennt, kennt sicherlich auch "Die Jungen von der Paulstraße". Genau um diese geht es im gleichnamigen Stück: Zwei rivalisierende Kindergruppen streiten sich um ein unbebautes Grundstück, das beide als Spielplatz nutzen wollen. Dieser Platz befindet sich am Ende der Paulstraße.

Die Hauptfigur Nemecsek ist ein schwacher, kleiner, oft verspotteter Junge, der mit seiner Familie in einer armseligen Mietwohnung lebt. Jedoch unterschätzen viele Nemecsek. Er wird für einen Verräter gehalten, entlarvt im Laufe der Geschichte den wahren Übeltäter und avanciert zum Helden. Der Binswanger Musikverein ruft seine Besucher nach der erfolgreichen Operettenaufführung im Juli jetzt auf, Nemecsek durch die harten Prüfungen zu begleiten, die ihm schon in jungen Jahren auferlegt werden.

Alle Musikfreunde sind in der Binswanger Mehrzweckhalle willkommen

Alle Musikfreunde sind am Sonntag, 13. November, ab 17 Uhr herzlich in die Binswanger Mehrzweckhalle zu einem besonderen Konzerterlebnis willkommen. Karten zum Preis von acht Euro gibt es wie immer an der Abendkasse. (AZ)