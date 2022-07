Land des Lächelns in Binswangen ein Riesenerfolg

Operettenmusik auf höchstem Niveau auf dem Binswanger Dorfplatz.

Glücklich verbeugt sich Christoph Günzel Samstagnacht vor der Bühne auf dem Binswanger Dorfplatz und strahlt mit den Solisten um die Wette. Die erste von zwei Aufführungen der Operette "Das Land des Lächelns" hat hervorragend geklappt. Mit den Musikern und Musikerinnen des Musikvereins, den Sängern und Sängerinnen des Gesangvereins, den Tänzern und Tänzerinnen des Jugendballetts des DanceCenters No1 in Augsburg freuen sie sich über die Standing Ovations der rund 600 Gäste. Kein Wunder, dass der Dirigent stolz ist auf sein Orchester und ihm "das allergrößte Lob, das man sich vorstellen kann" zollt.

51 Bilder Im Land des Lächelns Foto: Brigitte Bunk

Denn: "Es ist nicht einfach, eine Operette zu begleiten, mit Sängern und Tänzern." Das berühmte Liebeslied "Dein ist mein ganzes Herz" spielten die Binswanger Musiker schon 2013 auf dem Dorfplatz, als ihr neues Domizil, das Schillinghaus, eröffnet wurde. In den Folgejahren arrangierte Christoph Günzel die Operette "Die Fledermaus" und die Opern "Carmen", "La Bohème" sowie "Die Zauberflöte" für sinfonisches Blasorchester. Dieses Jahr probten sie mit ihrem musikalischen Leiter das neue Arrangement von "Das Land des Lächelns" von Franz Lehár. Die Gäste, die Vorsitzender Roland Wagner herzlich begrüßte, hörten vom Erzähler Anton Kapfer und in den Arien und Duetten, wie die Wiener Grafentochter Lisa (Agnes Preis, Sopran) den chinesischen Prinzen Sou-Chong (Anton Klotzner, Tenor) kennen- und lieben lernt. Wie sie ihm trotz aller Warnungen nach China folgt. Sie leiden mit, als ihre Liebe aufgrund der unterschiedlichen Charaktere, Sitten und Kulturen zerbricht. Sie freuen sich, als Prinzessin Mi (Susanne Pemmerl, Sopran), die Schwester des Prinzen, mit Graf Gustav von Pottenstein (Wolfgang Wirsching, Bariton) schäkert. Der gemischte Chor überzeugt ebenso wie die Mädels und Jungs vom Jugendballett Augsburg No1 in ihren fantasievollen Gewändern. Wie gut Christoph Günzel und die Musiker und Musikerinnen harmonieren, zeigte sich sowohl bei den gefühlvollen, leisen als auch bei den imposanten, lauten Parts. Wenn die Schlaginstrumente zum Abschluss des Stücks ihrem Namen alle Ehre machen und es dauert, bis die überraschend einsetzende Stille vom kräftigen Applaus durchbrochen wird. Interessiert da noch, dass es für beide Paare kein Happy End gibt?

Sie freuten sich mit den Musikern und Chorsängern über den großen Erfolg: von links die Sopranistinnen Susanne Pemmerl, Agnes Preis, Bariton Wolfgang Wirsching, Christoph Günzel, Dirigent und Musikalischer Leiter des Musikvereins Binswangen, und Tenor Anton Klotzner. Foto: Brigitte Bunk

"Wir reden gerade darüber, wie fasziniert wir von den Stimmen sind", schwärmen Beate Schiffelholz aus Violau und Judith Reinelt aus Altenmünster. Die Skepsis, weil sie diese Art, Blasmusik zu spielen, nicht kannten, ist der Freude über den schönen Abend gewichen. "Berührend", findet es Angela Meier aus Höchstädt. Sie freut sich schon darauf, daheim mit ihrem Mann über die Aufführung zu sprechen. Denn er steht mit dem gemischten Chor, der von Annette Sailer geleitet wird. Und die sind hinter den Musikern im Pavillon und erleben alles aus einer anderen Perspektive. Höchst zufrieden zeigt sich auch Michael Winter aus Lutzingen. Er macht selbst schon fast 50 Jahre Blasmusik, deshalb ist ihm ist klar: "Mit guten Musikern und einem guten Dirigenten musst du dir Ziele setzen, um weiterzukommen." Auch Brigitte Spatt aus Holzheim gefällt es. Sie wollte sich die Aufführung an diesem Sommerabend nicht entgehen lassen, auch wenn sie sonst eher in Musicals geht. Landrat Markus Müller genießt den Abend: "Ich bin immer wieder begeistert, wenn so viele Akteure zusammenwirken, das finde ich stark." Und seine Frau Renate ergänzt: "Ich bin beeindruckt, was die Binswanger da auf die Bühne bringen, noch dazu ist das Ambiente sehr schön."

Das Orchester des Musikvereins Binswangen und der gemischte Chor des Gesangvereins überzeugten bei ihrer Aufführung der Operette "Das Land des Lächelns" beim Klassik-Open-Air auf dem Dorfplatz. Foto: Brigitte Bunk

Schon in der Pause meinte Erzähler Anton Kapfer: "Es läuft super, heute passt alles zusammen: das Orchester, der Chor, die Solisten, das Wetter, ein begeisterungsfähiges Publikum und das Ambiente – so wünscht man sich das." Wunschlos glücklich zeigten sich auch die Profis. Für Tenor Anton Klotzner bestätigt sich immer wieder: "Wenn so viele ehrenamtliche Leistungen erbracht werden, ist es eine Herzensangelegenheit für die Mitwirkenden. Sie machen es mit Freude, nicht weil sie bezahlt werden." Agnes Preis freut sich über die wunderbare Atmosphäre. Eine Riesenfreude sei es für sie, mitmachen zu dürfen. Vor allem wegen der positiven Ausstrahlung jedes einzelnen Beteiligten. Im professionellen Betrieb müsse man aufpassen, dass es nicht zur Routine wird. "Dabei sei es jeder Ton wert, mit dem Herzen dabei zu sein." Susanne Pemmerl hatte viel Spaß bei ihrer Tanzeinlage. "Mir geht es immer so gut in Binswangen, hier ist es so schön", sagt sie lächelnd und ergänzt: "Ich mag es, wenn die Leute nach der Vorstellung strahlend heimgehen, weil sie einen schönen Abend hatten." Die bestätigen ihr das im Vorübergehen. An vorderster Linie steht die Qualität, ist Wolfgang Wirsching überzeugt. Ansonsten erreiche man die Leute nicht. Und er macht den Binswangern ein riesiges Kompliment: "Ihr könnt stolz sein: Ihr habt so viele junge Leute, die motiviert sind. So kann man auch eine Operette vermitteln."