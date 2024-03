Leises und lautes Servus für einen Kulturmenschen

Chorleiter Anton Kapfer verabschiedet sich in Binswangen mit einem fulminanten Konzert. Sänger und Instrumentalisten feiern ihn in der Alten Synagoge.

Anton Kapfer glänzte mit dem Männerensemble des Gesangvereins Binswangen noch einmal in der Alten Synagoge. Jetzt hat er den Taktstock als Dirigent des Klangkörpers nach einem halben Jahrhundert aus der Hand gegeben. Sänger und agierende Musiker sowie ein großes Auditorium legten dem stets mächtig engagierten und mit Herzblut agierenden Binswanger buchstäblich den berühmten roten Teppich aus.

Das Männerensemble präsentierte sich beim Abschiedskonzert an der altehrwürdigen Stätte in Hochform. Da war Präzision am Werk, große Singfreude zu spüren und auch, etwas respektlos gesagt, humorvoller Zunder in der Bude. Das Publikum, darunter Ehrengäste aus Kultur, Politik, Geistlichkeit, Chorverband und einer stark repräsentierten Bürgerschaft war von Anfang an euphorisiert. „Gott zum Gruß“ hieß es zum Auftakt des musikalischen Ereignisses.

Kompetenz und Leidenschaft charakterisieren die Gruppe

Die Bläserformation „Brass Bi“, geleitet von Alfred Bühler, mit sechs männlichen Akteuren und einer „Trumpet Lady“, steigert sich ständig in ihren musikalischen Leistungen, wird viel beklatscht und startete mit „Festlicher Einzug“ von Bernhard Holl. Was für eine musikalische Kraft und temperamentvolle Spielfreude ist da zu spüren! Kompetenz und Leidenschaft charakterisieren diese Gruppe, besonders auffallend bei „Theme from New York“ von Ingo Luis.

Die Publikumslieblinge von „Z`all Viert“, immer vom jeweiligen Auditorium erwartungsvoll empfangen, rissen ihre Zuhörer und Zuhörerinnen buchstäblich wieder vom Hocker. Die vier Gesangsinterpreten/innen, mit schönen Stimmen gesegnet, parodierten bei einer „netten Begegnung“ augenzwinkernd, sagten zum Abschied von Anton Kapfer mal leise und mal laut „Servus“ und ließen bei „My Way“, dem legendären Sinatra-Song, die musikalischen Leinen los. Was für eine tolle und elektrisierende Leistung! Man kann nicht genug davon kriegen.

Die Pianistin Maria Fey begleitet das Männerensemble des Gesangvereins Binswangen immer wieder einmal. Die musikalische Wegbegleiterin von Kapfer in seinen vielfältigen Funktionen beschenkte ihn zum Abschied unter anderem mit Felix Mendelsohn-Bartholdys „Lieder ohne Worte“. Die eindrucksvolle und feinsinnige Klaviervirtuosin bekam viel anerkennenden Beifall.

Zum Abschied gab es ein Erinnerungsfoto beim Fest im Schillinghaus. Im Bild von links: Jürgen Schwarz, Markus Müller, Anton Kapfer, Walter Stallauer und Hubert Kapfer. Foto: Franz Käsinger

Das Männerensemble gestaltete das Abschiedskonzert unter der Stabführung Kapfers mit einem fulminanten Programm. Es gab sich fröhlich bei Weinliedern und bekannten Frühlingsweisen, schwelgte bei Ohrwürmern der Comedian Harmonists (Mein kleiner grüner Kaktus) und brachte das Publikum bei Reinhard Meys „Diplomatenjagd“ zum Lachen. Viel beachtet dann „Das Morgenrot“ von Pracht sowie das „Im Abendrot“ von Schubert. „Du bist’s, dem Ruhm und Ehre gebührt“ von Haydn begleitete das feierliche Totengedenken des Männerensembles an verstorbene Chormitglieder. Am Ende des Konzerts dann ein völlig hingerissenes Publikum mit heftigem Beifall für eine klangfarbige Gemeinschaftsleistung anlässlich des Abschiedskonzertes von Chorleiter Anton Kapfer.

Im Schillinghaus ging es dann weiter mit Festreden und Grußworten. Landrat Markus Müller verneigte sich in seinen Ausführungen vor der musikalischen Lebensleistung des Abschied nehmenden Binswanger Chorleiters, der in vielfältigen Funktionen wie etwa Kreischorleitung (34 Jahre) auch dem Kulturleben des Landkreises einen Stempel aufdrückte. Wichtiger Impulsgeber sei der Binswanger auch für die musikalische Begeisterung von jungen Menschen gewesen, attestierte der Landkreischef. Die Gemeinde Binswangen repräsentierte für den erkrankten Anton Winkler dessen Stellvertreter Walter Stallauer, der die Bedeutung Anton Kapfers für das kulturelle Leben Binswangens über den Tag hinaus betonte. Man sei ihm zu großem Dank verpflichtet. Überdies sei der Binswanger das „kulturelle Aushängeschild“ des Ortes gewesen, gab Stallauer Kapfer mit auf den Weg.

Eine Ehrung erfuhr der scheidende Chorleiter auch vom geschäftsführenden Präsidenten des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben. Dieser bescheinigte ihm „höchste fachliche Kompetenz“ und dankte ihm für das Wahren von Tradition bei gleichzeitigem Einsatz für die Zukunft des Chorsingens. Dabei habe sich die berufliche Erfahrung des Schulmannes als besonders wertvoll erwiesen, sagte Jürgen Schwarz. Vorsitzender Hubert Kapfer, der den Abend moderierte, bedankte sich im Namen des Gesangvereins Binswangen und speziell des Männerensembles bei Anton Kapfer. Man werde viele gute Erinnerungen behalten an unterschiedliche Auftritte des Klangkörpers und die Reisen und unvergesslichen Geselligkeiten.

Für musikalische Intermezzi sorgten die Musikerinnen der „Klarischnättra“, bevor Anton Kapfer einen Blick zurück auf seine Arbeit warf, bei der er die interessante Entwicklung des Chorgesangs habe mitverfolgen dürfen. „Aber alles hat seine Zeit“ meinte er und äußerte seine Freude auch über den Besuch von Freunden aus der Partnergemeinde Ruppertsberg in der Pfalz, von MdL Manuel Knoll, Ex-Landrat Leo Schrell, Bürgermeister Stephan Karg aus Höchstädt, Stadtpfarrer Rupert Ostermayer und Wegbegleitern aus dem musikalischen Leben im Landkreis. Zum heiteren Teil des Abends leitete Zweiter Vorsitzender Stefan Christa über. Dem Vernehmen nach soll es spät geworden sein.