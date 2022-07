Neues Gesicht bei den Grünen in Binswangen

Bei der Versammlung ins Binswangen wirft ein Thema Fragen auf.

Vorstandswahlen und aktuelle Geschehnisse im Dorf beschäftigen den Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen bei ihrer Mitgliederversammlung.

Aufgrund der Corona-Einschränkungen hatten sich die turnusmäßigen Neuwahlen etwas verzögert, nun ist es so weit: Zwei bekannte, ein neues Gesicht, das ist der neue Vorstand des Bündnis 90/Die Grünen im Ortsverein. Im Amt bestätigt werden Sprecherin Erika Stempfle-Storr ebenso wie Britta Wülfing als Schriftführerin. Als dritter im Bunde wird Uli Schrezenmeir Sprecher des Ortsverbands.

Ein Nachhaltigkeitsstammtisch soll ins Leben gerufen werden

Einiges ist liegen geblieben in Pandemiezeiten und hat doch an Aktualität nicht verloren: Kurz vor den Einschränkungen sollte ein Nachhaltigkeitsstammtisch mit wechselnden Vortragenden ins Leben gerufen werden, erste Termine waren schon organisiert. Im Herbst wird es einen neuen Anlauf geben, als erstes können sich Interessierte zum Thema „Kosmetik selbst herstellen“ informieren und Ideen austauschen. Der genaue Termin und Veranstaltungsort wird noch mitgeteilt. Ebenso in eine Pause ging der Energiesparwettbewerb Binswangen, dieses Jahr wird er wieder stattfinden.

Aus dem Gemeinderat berichten Erika Heindel und Gertrud Schrezenmeir von den Überlegungen, einen Dorfladen mit angeschlossenem Café ins Leben zu rufen, nachdem der letzte verbliebene Einzelhandel, die Metzgerei Schmid, im Frühjahr die Ladentür für immer zusperrte.

Diskussion um Hangbebauung in Zeiten des Klimawandels

Ein weiteres Thema aus dem Gemeinderat wirft bei allen Anwesenden Fragen auf: Obwohl Binswangen vor einem Jahr vom Hochwasser schwer getroffen wurde, ist eine Erweiterung des Baugebiets „Kugelberg“ angedacht. Heftig wird diskutiert, ob es sinnvoll ist, in Zeiten des Klimawandels eine Hangbebauung zu forcieren. Befürchtungen werden laut, ob künftige Starkregenereignisse umso häufiger zu überfluteten Kellern und Grundstücken führen werden. Alle sind sich einig, dass diese Diskussion an diesem Abend nicht zu Ende sein kann. (AZ)

