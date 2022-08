Operette "Das Land des Lächelns" wird in Binswangen zum Riesenerfolg

Plus Musikverein, Chor, professionelle Solisten und junge Tänzer zauberten unter der Leitung von Christoph Günzel eine Operette auf höchstem Niveau auf den Dorfplatz in Binswangen.

Glücklich verbeugt sich Christoph Günzel Samstagnacht vor der Bühne auf dem Binswanger Dorfplatz und strahlt mit den Solisten um die Wette. Die erste von zwei Aufführungen der Operette "Das Land des Lächelns" hat hervorragend geklappt. Mit den Musikern und Musikerinnen des Musikvereins, den Sängern und Sängerinnen des Gesangvereins, den Tänzern und Tänzerinnen des Jugendballetts des DanceCenters No1 in Augsburg freuen sie sich über die Standing Ovations der rund 600 Gäste. Kein Wunder, dass der Dirigent stolz ist auf sein Orchester und ihm "das allergrößte Lob, das man sich vorstellen kann" zollt.