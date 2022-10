Rudolf und Lidwina Tobiasch feiern diamantene Hochzeit

In der Waldschenke haben sich die beiden kennengelernt. Heute sind sie gerne mit dem Wohnmobil unterwegs – auch für längere Zeit.

Seit 60 Jahren sind Rudolf und Lidwina Tobiasch verheiratet. In diesen Tagen feiern sie ihre diamantene Hochzeit. Gerne denken die beiden Binswanger an ihr erstes Zusammentreffen. Zu der Zeit wohnte Rudolf Tobiasch in Wertingen, hat aber in Roggden gearbeitet und auch Fußball gespielt. "Danach sind wir immer in die Waldschenke gegangen, da haben wir uns kennengelernt", erzählt der 83-Jährige. Gerade 18 Jahre alt war Lidwina Tobiasch, als sie dann geheiratet haben.

Zunächst wohnte das Paar in Wertingen

Sie wohnte in Binswangen und hieß damals noch Ratgeber. Nach der Hochzeit haben sie in Wertingen gebaut, dort sind auch ihre vier Kinder aufgewachsen. In den 90er-Jahren sind sie dann nach Binswangen gezogen, wo Rudolf Tobiasch beim Schützenverein aktiv war. Heute sind sie gern mit dem Wohnmobil unterwegs, weite Strecken fahren ist der Binswanger noch von seiner Zeit als Busfahrer gewohnt. Kürzlich sind sie nach vier Monaten aus Ungarn zurückgekommen. "Viele haben gesagt, wenn die so jung heiraten, geht das nicht gut", denkt Lidwina Tobiasch zurück. Heute können sie darüber lachen und freuen sich über ihre gemeinsame Zeit, in der sie schon viele Höhen und Tiefen miteinander gemeistert haben.

