Schwarzbauten werden nicht nachträglich genehmigt

Plus Der Gemeinderat Binswangen will eine Wohnung nicht nachträglich genehmigen. Zudem befasst er sich auch mit dem Thema Fair-Trade-Kommune.

Zwei Bebauungsplanverfahren können nun abgeschlossen werden. Bei der Ratssitzung am Dienstag habe der Gemeinderat Binswangen den Satzungsbeschluss für die dritte Änderung des Bebauungsplans Kirchle gefasst, erklärte Bürgermeister Anton Winkler auf Nachfrage. Aufgrund der Änderung können die Hauseigentümer im Baugebiet weiteren Wohnraum in ihren Häusern schaffen. Auch die erste Änderung des Bebauungsplans Zollstraße ist abgeschlossen. Hier ging es darum, dass die Anwohner Sockel errichten dürfen, um ihre Grundstücke zu schützen, sollte bei Starkregen wieder Wasser vom Berg herunterfließen.