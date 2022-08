So gedenkt Binswangen seines jüdischen Erbes

Am 4. September wird der internationale Tag der jüdischen Kultur auch im Landkreis Dillingen begangen.

Seit dem Jahr 1999 gibt es in Deutschland den Internationalen Tag der jüdischen Kultur, der mittlerweile in 30 europäischen Ländern begangen wird. Unterschiedliche Veranstaltungen prägen dieses markante Datum, das am 4. September auch im Landkreis Dillingen Bedeutung hat.

In ganz Europa wird des Vermächtnisses der Juden gedacht

Europaweit gestalten diesen besonderen Tag jüdische und nichtjüdische Organisationen gemeinsam. In der Binswanger Alten Synagoge fand in den letzten Jahren stets ein zumeist musikalisch geprägtes Programm statt. Es war häufig gekennzeichnet vom Auftritt des eindrucksvollen Duos Burstein/Legnani. In diesem Jahr haben die Organisatoren nur ein abgespecktes Programm vorbereitet. Im einstigen jüdischen Gotteshaus finden seit Längerem umfangreiche Bauarbeiten statt. Unter anderem wird das Gebäude einen behindertengerechten Eingang bekommen.

Am 4. September ist der jüdische Friedhof am Judenberg für informative Führungen zugänglich. Von 13 bis 17 Uhr gibt es zu jeder vollen Stunde Führungen. Die Synagoge ist ebenfalls von 13 bis 17 Uhr trotz Baustelle zu einer eingeschränkten Besichtigung geöffnet. Dort gibt es ab 14 Uhr kurze sachkundige Führungen.

Gedenktage werden wichtiger, Nazi-Gedankengut ist noch verbreitet

Mit diesen Beiträgen will der Förderkreis Synagoge an den kulturellen und menschlichen Reichtum erinnern, den jüdische Mitbürger auch im Landkreis Dillingen jahrhundertelang in Deutschland einbrachten und damit das gesellschaftliche Leben bereicherten. Derartige Gedenktage wie der 4. September seien zunehmend wichtiger, da neonazistisches Gedankengut auf erschreckende Weise sich immer wieder Bahn breche. Einzelne jüdische Mitbürger würden das da und dort im Alltag schmerzlich erfahren, wird erinnert.