Spiritueller Abend in der Marienkapelle

Die Marienkapelle in Binswangen hat sich in einen Ort tiefer spiritueller Klänge verwandelt, als der Gesangverein Binswangen zu seinem stimmungsvollen Lobpreiskonzert einlud. Unter der Leitung von Annette Sailer wurde ein vielseitiges Programm präsentiert, begleitet von Günther Englert am Klavier.

Die Kapelle war bis auf den letzten Platz gefüllt und viele Zuhörerinnen und Zuhörer nahmen auch Stehplätze in Kauf, um die ergreifende Musik zu erleben. Nach einer Begrüßung des Diakons Jürgen Zapf eröffnete das Männerensemble den Abend mit "Sancta Maria" von Johannes Schweitzer, das sofort eine Atmosphäre der Ehrfurcht und Andacht erzeugte. Der gemischte Chor setzte das Programm mit "Schau auf die Welt" von John Rutter fort, gefolgt von "Verleih uns Frieden" von Felix Mendelssohn, das das Publikum tief bewegte. Paul Landgraf beeindruckte an der Orgel mit Johann Sebastian Bachs "Präludium und Fuge Nr. 7 (a-Moll)".

Der gemischte Chor fuhr mit "Segne du, Maria" (Arr. Lorenz Maierhofer) und einem "Ave Maria" (Arr. Patrick M. Liebergen) fort, die beide die spirituelle Intensität des Abends unterstrichen. "Sunshine in my Soul" (Arr. John Coates, Jr.), präsentiert vom Männerensemble, brachte eine heitere Note in das Konzert. Den Abschluss bildete der gemischte Chor mit "Pacem" von Lee Dengler, das kraftvoll die Botschaft des Friedens und der Einheit unterstrich.

Die festliche Stimmung und die tiefgehende Botschaft des Konzerts wurden vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen. Langanhaltender Applaus zeigte die Wertschätzung für die Mischung aus traditionellen und modernen Lobpreisliedern. Der Abend war ein unvergessliches Erlebnis und bot eine wunderbare Gelegenheit zur Besinnung und zum Innehalten. (Jasmin Hofer)