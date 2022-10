Unfall bei Binswangen: Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen hat sich auf der Staatsstraße bei Binswangen ein längerer Stau gebildet. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.

Wer am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße bei Binswangen unterwegs ist, muss sich auf Verzögerungen einstellen. Nach einem Unfall an der Kreuzung Richtung Wertingen ist eine Fahrbahn gesperrt, die Einsatzkräfte sind noch vor Ort und es hat sich ein längerer Stau in beide Richtungen gebildet, der blockweise abgefertigt wird.

Unfall bei Binswangen: Drei Personen verletzt

An dem Unfall, der sich gegen 6.40 Uhr ereignet hat, waren drei Fahrzeuge beteiligt, unter anderem ein Lastwagen. Laut Polizei wurden dabei drei Personen verletzt, zwei leicht, eine mittelschwer. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang nicht geklärt. Die Unfallaufnahme läuft noch. (mayjo)

Mehr dazu in Kürze.