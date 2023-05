Unfall bei Binswangen: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht in Binswangen bei Regen einen Motorradfahrer, der Vorfahrt hat. Auch in Lauingen passiert ein Unfall, bei dem ein Mann verletzt wird.

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Binswangen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen, von der Bauernstraße aus kommend, die Dillinger Straße überqueren. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei aufgrund eines starken Regenschauers den vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Motorradfahrer.

Die Maschine des Manns wurde vom Auto erfasst, der 47-Jährige stürzte zu Boden. Dabei erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen am Bein und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Binswangen war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Helfer sperrten die Unfallstelle ab und richteten eine Umleitung ein. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Unfall in Lauingen: 29-Jähriger übersieht vorfahrtsberechtigtes Auto

Ein weiterer Unfall mit einem Verletzten ereignet sich am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr in Lauingen. Ein 29-jähriger Autofahrer wollte die Wittislinger Straße in Richtung Hanns-Martin-Schleyer-Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah er laut Polizeibericht den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 23-Jährigen.

Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge schließlich zusammen. Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt, benötigte aber vor Ort keine ärztliche Behandlung. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. (AZ)