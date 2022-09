Unfall bei Binswangen: Zwei Autofahrerinnen werden verletzt

Bei einem Unfall nahe Binswangen haben zwei Autofahrerinnen am Montagnachmittag Verletzungen erlitten. So kam es zu der Karambolage.

Eine 19-Jährige wollte am Montag gegen 17.20 Uhr mit dem Auto bei Binswangen von der Staatsstraße 2033 auf die Staatsstraße 2030 in Richtung Wertingen abbiegen. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei eine aus Wertingen kommenden Wagen, den eine 46-Jährige fuhr. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die linke Fahrzeugseite des Autos der 19-Jährigen.

Beide Autofahrerinnen werden ins Krankenhaus gebracht

Beide Frauen wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. (AZ)