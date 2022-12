Binswangen

06:30 Uhr

Warme Klänge voller Zauber in der Alten Synagoge Binswangen

Plus Das Adventskonzert des Musikvereins Binswangen lockt viele Besucher an. Männerensemble setzt eine Tradition fort.

Von Margot Sylvia Ruf

Draußen Eis und Schnee. Vierter Adventssonntag. Die maurischen Fenster in der Alten Synagoge sind hell erleuchtet. Der Gesangverein Binswangen hat zum traditionellen vorweihnachtlichen Konzert eingeladen. Und Vorsitzender Hubert Kapfer freut sich, dass das einstige jüdische Gotteshaus dicht gefüllt ist. Nach coronabedingter Zwangspause ist es das zweite musikalische Treffen in diesem Jahr, das die Menschen in Binswangen und Umgebung wieder erfreut.

