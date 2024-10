Weiterer Schritt hin zum Dorfladen in Binswangen

Mit dem geplanten Dorfladen beschäftigte sich der Binswanger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Dieses Mal ging es um die Betreiberform. In den vergangenen Wochen hatte sich mehr und mehr abgezeichnet, dass man dafür eine Genossenschaft gründen will. Das befürwortete nun auch der Gemeinderat, wie Bürgermeister Anton Winkler im Nachgang zur Sitzung erklärte.

Anteil für den Dorfladen in Binswangen zu je 200 Euro

Die Verantwortlichen der Gemeinde hatten bereits bei den Bürgern und Bürgerinnen abgefragt, wer Interesse daran hätte, Anteile am Dorfladen in Höhe von je 200 Euro zu zeichnen, sprich zu erwerben. Laut Winkler hatte die Vorabfrage ergeben, dass 120.000 Euro auf diesem Wege zusammenkommen könnten. Läuft alles weiterhin nach Plan, soll die Genossenschaft im Dezember gegründet werden, so Winkler.

Das letzte Ladengeschäft schloss in Binswangen

Hintergrund: Wer in Binswangen lebt und einkaufen möchte, kann das fast überall tun – nur nicht in der eigenen Gemeinde. Die Metzgerei Schmid hat vor rund zwei Jahren geschlossen – das letzte Ladengeschäft des Orts. Jetzt gibt es noch zwei Hofladen-Automaten, die unter anderem Eier, Wurst und Kartoffeln im Angebot haben. Doch die Auswahl ist stark begrenzt, nicht zuletzt wegen deren eher kompakten Abmessungen im Vergleich zu einem richtigen Laden. Was die nicht bieten, muss anderswo besorgt werden. Abhilfe soll ein Dorfladen in der Mitte der Gemeinde schaffen. Mit Wirtschaft, Café und Supermarktabteilung – mit Selbstbedienung und zeitweise ohne Personal.