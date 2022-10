Wie Binswangens Ortsbild weiterentwickelt werden soll

Plus Stadtplanerin Vera Winzinger stellte dem Gemeinderat den Rahmenplan zur innerörtlichen Entwicklung vor.

Wie soll sich der Ortskern von Binswangen entwickeln? Welche Möglichkeiten hat der Gemeinderat, bei künftigen Bauvorhaben Einfluss zu nehmen? So, dass auch das Landratsamt kein Veto einlegen muss bei den Entscheidungen des Gemeinderats, der das Ortsbild bewahren will.