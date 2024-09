Wie geht es weiter mit den Plänen für den Dorfladen in Binswangen?

Mitten in Binswangen soll ein Dorfladen mit Bäckerei und Café entstehen. Damit das Vorhaben Realität werden kann, planen die Verantwortlichen um die Gemeinderatsmitglieder Alexander Gumpp und Thomas Wippel, eine Genossenschaft zu gründen. Dafür können Bürgerinnen und Bürger Anteile in Höhe von je 200 Euro erwerben. Nachdem im Juli eine große Infoveranstaltung in der Sporthalle stattgefunden hat und anschließend Broschüren und Flyer mit Informationen an alle Binswanger Haushalte verteilt wurden, lief bis Ende vergangener Woche eine unverbindliche Umfrage, wie viele Bürger tatsächlich Interesse am Erwerb solcher Anteile haben.

Lioba Reiter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis