Zwei Premieren beim Jahreskonzert in Binswangen

Gleich zwei Premieren gab es zum Jahreskonzert des Musikvereins Binswangen: Anna Meßner feierte ihre Premiere als Dirigentin der Jugendkapelle und der neunjährige Kurt Landgraf als Moderator für deren Stücke. Auswendig und mit Routine sagte er an. Sicher leitete auch die junge Dirigentin ihre jungen Musikerinnen und Musiker bei den Stücken „Fanfare and Flourishes“ und „Harry has to Hurry“ von Thiemo Kraas. Mit dem Titel „Shake it off“ von Taylor Swift wurde an das Große Blasorchester übergeben.

Ein Konzertprogramm, das allen gefällt, gibt es vermutlich nicht. Eine große Rolle spielt jedoch die musikalische Vielfalt. Dirigent Christoph Günzel hat sich mit seiner Zusammenstellung des Programms von dieser These leiten lassen und musikalische Geschichten zeitgenössischer Komponisten zusammengestellt. Anton Kapfer bereitete mit seiner Moderation nach bewährter Manier das Publikum auf diese Geschichten vor.

Diese Stücke erklangen beim Jahreskonzert des Musikvereins Binswangen

Das Große Blasorchester eröffnete mit der Ouvertüre aus der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber nach einem Arrangement für sinfonisches Blasorchester von Christoph Günzel und Paul Landgraf und gab damit einen Vorgeschmack auf das nächste Projekt im Sommer 2025. Mit dem Titel „Rest“ von Frank Ticheli vertonte der Komponist einen feinfühligen Satz für Chöre mit „There will be rest = Es wird Ruhe geben“ – ein anspruchsvolles Werk für Zuhörer und Musiker aufgrund der scheinbaren Einfachheit.

Ein aufregendes Heißluftballon-Flugabenteuer wird von John Pasternak in „A hot Air Balloon Adventure“ beschrieben. Die Vorfreude über den Start, den Flug durch Wolken und Sturm beschreibt der Komponist mit vielen Klangfarben in Verbindung mit den Mallets-Instrumenten. Das Orchester hatte hörbar und sichtlich viel Spaß bei der Fahrt durch die Lüfte. Das Werk „San Antonio Dances“ wurde als Huldigung an ebendiese Stadt von Frank Ticheli komponiert. Im ersten Satz spazierte das Orchester unter mächtigen Eichen in den Alamo-Gärten. Die heitere und fröhliche Musik des zweiten Satzes feierte dann San Antonios berühmten Riverwalk in Form einer Fiesta, mit Melodien der Saxofone und Trompeten und komplizierten Rhythmen unterlegt.

Eine neue Dirigentin und ein neuer Moderator traten in Binswangen auf

Nach dem Aufenthalt in der texanischen Lagunenstadt begab sich das Orchester in den Süden Europas und lud mit „Fiesta della Costa“ von Luc Gistel zu einer Strand-Party nach Spanien ein. Angeführt von Stephen Bühler am Schlagzeug, riss die Rhythmusgruppe die Zuhörer und das Orchester bei der nächsten Fete mit. Mit „Symphonic Highlights from Frozen“ endete der offizielle Teil des Konzertes. Der Blasmusik-Arrangeur Stephen Bulla aus den USA kreierte aus verschiedenen Themen des Soundtracks „Die Eiskönigin“ ein spannungsreiches Medley, das die schönsten musikalischen Momente des Kinofilms aufleben ließ.

Franziska Gumpp, in Vertretung des Vorsitzenden Roland Wagner, dankte allen für den zahlreichen Besuch, besonders Stadtpfarrer Rupert Ostermayer, erstem Bürgermeister Anton Winkler, zweitem Bürgermeister Walter Stallauer, den Gemeinderäten, Ehrenbürger Franz Endres und den Ehrenmitgliedern des Musikvereins und als Vertretung des ASM Bezirk 17, Dietmar Burkhard. Mit der gemeinsamen Zugabe „Viva la Vida“ entließen beide Orchester die Besucher in die vorweihnachtliche Adventszeit. (AZ)