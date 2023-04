Meisterschaft der Stenografen: Ein Binswanger tippt sich an Bayerns Spitze

Bei der bayerischen Meisterschaft der Stenografen zeigt sich Thomas Wippel in Topform – und das passend zum "Heimspiel" für seinen Club.

Der eine oder die andere wird sich noch mit Missmut an den Schulunterricht in Maschinenschreiben zurückerinnern und trotz unermüdlichen Fleißes und Einsatzes wird es wohl kaum jemals jemand auf über 400 Anschläge pro Minute gebracht haben. Für Thomas Wippel vom Meitinger Stenoclub hingegen stellte diese Hürde kein Problem dar: Er gewann bei den bayerischen Meisterschaften in Wertingen souverän die zehnminüte Autorenkorrektur. Nicht nur in dieser Kategorie, sondern auch in anderen Bereichen, wie etwa dem 30-Minuten-Schnellschreiben, gelang dem Meitinger Stenoclub eine Glanzleistung nach der anderen: Hier belegte Thomas Wippel mit über 500 Anschlägen den dritten Platz. Stephanie Bokmeier, Sigrun Hollstein, Daniel Neudert, Lothar Rogg und Lydia Storch stellten ebenso eindrucksvoll unter Beweis, dass der Club in der bayerischen Szene nicht nur kräftig mitmischt, sondern bei der Preisverleihung stets ein Wörtchen mitzureden hat.

Einzelerfolg und tolle Mannschaftsleistung

In der hart umkämpften Kombination "Texterfassung und Kurzschrift" holte Lothar Rogg einen "überragenden" – so die interne Einschätzung – zweiten Platz und Lydia Storch den vierten Platz nach Meitingen. Trotz der hervorragenden Einzelplatzierungen freut sich der Stenoclub ganz besonders über die Mannschaftswertung. Nach einem Kopf-an-Kopf Rennen mit dem Stenografenverein Regensburg zeigte der Meitinger Stenoclub insgesamt die zweitbeste Mannschaftsleistung im 30-Minuten-Schnellschreiben und bei der Autorenkorrektur einen hervorragenden dritten Platz.

In diesem Jahr war der Meitinger Stenoclub auch Ausrichter der bayerischen Meisterschaften. Thomas Wippel bedankte sich bei der Siegerehrung nochmals ausdrücklich bei den beiden Schirmherren Landrat Markus Müller und Bürgermeister Willy Lehmeier, beim Rektor des Wertinger Gymnasiums, Sebastian Bürle, sowie bei Meitingens Bürgermeister Michael Higl für die tolle Unterstützung. Ohne ihre Mithilfe wäre eine Durchführung der Meisterschaften nicht möglich gewesen, sagte er.

Thomas Wippel misst sich bald mit Deutschlands Elite

Am Ende dieses Wochenendes waren die Bayerischen für die Meitinger Schreiberinnen und Schreiber wieder überaus erfolgreich. Und jetzt wird fleißig weiter trainiert, denn das tolle Abschneiden soll noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Die Ergebnisse sollten Ansporn für die im Mai stattfindenden deutschen Meisterschaften in Bad Breisig sein – dann wird sich auch der Binswanger Thomas Wippel mit der Deutschen Elite der Schnellschreiber messen können. (AZ)