Mehr Platz: Bissingen feiert Eröffnung des neuen Kita-Anbaus

Bistro, Kneipp-Anlage und saubere Luft: Mit zahlreichen Gästen feiert Bissingen den neuen Kita-Anbau. Zugleich steigen die Kosten für die Gemeinde immer mehr an.

Nicht nur Buben und Mädchen haben manchmal einen Wachstumsschub: Die Kindertagesstätte, kurz Kita, in Bissingen ist Anfang des Jahres um knapp die Hälfte gewachsen. Ein neuer Anbau birgt seitdem Platz für die Wolken- und Orange-Gruppe, die Bauarbeiten hatten sich zuvor ein gutes Jahr hingezogen. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier am Freitag zeigen sich die hellen und einladenden Räume zum ersten Mal der Bissinger Öffentlichkeit. Das Interesse an dem 2,5-Millionen-Euro-Projekt ist riesig.

Wie das Aneinanderfügen einzelner Puzzleteile seien ihr die Planungen für den neuen Kita-Bau bisweilen vorgekommen, sagt Leiterin Bettina Konrad bei der Eröffnungsfeier am Freitagvormittag. Sie erinnert sich: "Wir waren mit viel Tatkraft, Elan und Einsatz dabei", erläutert Konrad den rund 35 Gästen, die in der Turnhalle zusammengekommen sind. Aber: "Wir mussten auch mal durchschnaufen", so die Kita-Leiterin. Denn die Voraussetzungen waren nicht immer optimal.

Der neuen Aufenthalts- und Spielraum der Orangen-Gruppe. Die Fläche der Bissinger Kita ist im Januar um knapp die Hälfte gewachsen. Foto: Philipp Nazareth

Vor allem finanziell sei der Erweiterungsbau ein "enormer Kraftakt" gewesen, wie Bürgermeister Stephan Herreiner sagt. Die Planungs- und Bauarbeiten seien in Zeiten von Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation gefallen. Das Projekt, das am Ende etwa 2,5 Millionen Euro verschlungen hat, sei ursprünglich mit zwei Millionen beziffert worden. Andererseits gehören Angebote für junge Familien "mehr und mehr zu den wichtigsten Aufgaben einer Kommune", so Herreiner.

Kneipp-Anlage, Bistro und Ruheräume: So sieht die Kita in Bissingen aus

Dass die neuen Kita-Räume einen echten Mehrwert bieten, wird bei einem Rundgang durch das Gebäude schnell offenkundig. Der Anbau bietet nun Spiel- und Aufenthaltsräume für die neue Orange Kindergartengruppe und die Krippenkinder der Wolkengruppe. Die Kleinen können im schön gestalteten Ruheraum ihr Nickerchen abhalten, größere Kinder haben im neuen Kneipp-Becken die Möglichkeit, durch das Wasser zu waten. Ein Highlight ist auch das große Kita-Bistro: Hier können die Buben und Mädchen den Mitarbeiterinnen beim Kochen mithelfen und anschließend gemeinsam essen. Zuletzt mussten die Speisen in der Turnhalle zubereitet werden, wie Bürgermeister Herreiner sagt. Überhaupt sei es vor allem für das Personal eine Herausforderung gewesen, die Umbauten parallel zum laufenden Kita-Betrieb abzuwickeln.

Das neue Kita-Bistro mit den Mitarbeiterinnen (von links) Angela Hubacek, Nicole Rieder und Sonja Ganzenmüller. Foto: Philipp Nazareth

Für die Kindergarten- und Krippenkinder dagegen waren die Bauarbeiten wohl eine willkommene und interessante Abwechslung. "Die Kleinen fanden die Bulldogs und Bagger toll", stellt die Vorsitzende des Elternbeirats, Verena Drössel, fest. Die Kindertagesstätte, die laut Bürgermeister Herreiner vor ziemlich genau 50 Jahren geplant worden sei, wächst mit der Erweiterung von knapp 1000 Quadratmeter auf gut 1400 Quadratmeter Fläche an. Jedoch fällt nun der Garten kleiner aus. Der Verlust an Außenflächen sei vor Baubeginn kontrovers diskutiert worden, teilt Herreiner mit.

Bissingen macht mit der Kita 800.000 Euro Verlust pro Jahr

In seinen Augen sei der Anbau dennoch die richtige Entscheidung gewesen. Er habe es ermöglicht, auch die bereits bestehenden Räume zu modernisieren. So befinden sich nun in allen Gebäuden moderne Lüftungsanlagen und Brandschutztüren.

Die Kinder der Orangenen Gruppe sangen zur Eröffnung Lieder. Foto: Philipp Nazareth

Lediglich die Tatsache, dass die Tagesstätte für die Gemeinde derzeit ein Defizit von rund 800.000 Euro verursacht, stimmt den Bissinger Bürgermeister nachdenklich. Wie er unserer Redaktion sagt, ließen zuletzt vor allem steigende Personal- und Energiekosten die Ausgaben in die Höhe schießen. "Auf Dauer muss sich der Gesetzgeber mehr Förderung für die Kommunen überlegen."

Tag der Offenen Tür 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Kita in Bissingen lädt am 25. Juni zum Tag der Offenen Tür ein.

Interessierte können die neuen Räume von 11 bis 16 Uhr kennenlernen. Auch die Naturgruppe der „Kesseltaler Füchse“ darf besichtigt werden.

Adresse: Erzbischof-Schreiber-Weg 11, 86657 Bissingen.

Besonders ist die Eröffnungsfeier am Freitag vor allem wegen der Auftritte der Buben und Mädchen. Aus voller Brust singen sie in der Turnhalle "Jeder Tag hier in der Kita / Ist für mich ein schöner Tag". Danach ziehen sich die Kinder aber gleich wieder zurück – das Rutschen und Spielen im Kita-eigenen Garten ist für die Kleinen dann doch interessanter. Bevor sich die erwachsenen Gäste schließlich zu einem Imbiss im nagelneuen Bistro versammeln, spendet Pfarrer Ivan noch seinen Segen für die neuen Räumlichkeiten.