Viele junge Leute kommen zur Bürgerversammlung in Bliensbach

Der Brand der Jugendhütte in Rieblingen, der Weg zum Hochseilgarten oder der Garten am Bürgerhaus: Bei der Bürgerversammlung in Bliensbach gab es zwar wenige, aber sehr unterschiedliche Anliegen. Auffallend war, dass Bürgermeister Willy Lehmeier am Dienstagabend auch viele junge Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen konnte. Wie die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, gab es an diesem Abend nur einige wenige Anregungen und Wünsche. So sprach ein Bürger die Gestaltung des Gartens am Bürgerhaus an. Da dieser abschüssig ist, regte er an, dort drei Ebenen zu bilden, um auch einmal Tische und Stühle aufstellen zu können. Seiner Meinung nach sollten auch die Toiletten saniert werden. Man kam schließlich überein, dass ein Termin mit dem städtischen Betriebshof vereinbart werden soll. Bei einer Vor-Ort-Besichtigung sollen sich die Zuständigen ein Bild machen.

