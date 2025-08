Feuerwehr Bliensbach meistert Leistungsprüfung mit Bravour

Eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Bliensbach hat erfolgreich an der Leistungsprüfung teilgenommen und dabei ihr Können und ihre Einsatzbereitschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nach den stufenabhängigen Einzelprüfungen im Feuerwehrhaus folgten praktische Aufgaben, bei denen insbesondere der Löschaufbau sowie das Kuppeln der Saugleitung überzeugend durchgeführt wurden. Die Prüfer Thomas Schuhwerk und Uwe Neidlinger zeigten sich sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung und nahmen die Prüfung ohne größere Beanstandungen ab. Im Anschluss richteten die beiden Prüfer gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister Willy Lehmeier anerkennende Worte an die Teilnehmenden und überreichten die verdienten Leistungsabzeichen. Jürgen Lindemeyr und Tobias Abt erhielten das Abzeichen in Bronze, Hanna Mairshofer und Adrian Seufert wurden mit Silber ausgezeichnet, während Nico Mairshofer das goldene Abzeichen verliehen bekam. Für ihre mehrfache erfolgreiche Teilnahme erhielten Lukas Gaugler und Manuel Abt das Abzeichen in Gold-Blau, Armin Brenner wurde mit dem Abzeichen in Gold-Rot geehrt. Erster Kommandant Stefan Gaugler gratulierte der Gruppe herzlich zur bestandenen Prüfung und lud im Anschluss zu einem gemeinsamen Abend ein, um die erbrachte Leistung in kameradschaftlichem Rahmen zu feiern.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!