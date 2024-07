Mit dem Klapprad aus Unterthürheim an den Gardasee

„Mir fällt immer so ein Blödsinn ein“, sagt Richard Drexler aus Unterthürheim und meint es mit Humor. Die Idee, die er erst kürzlich umgesetzt hat: Mit dem Klapprad an den Gardasee fahren. Vor einigen Jahren hat sich das Dillinger Kreisratsmitglied so ein altes Rad angeschafft und spielt seitdem mit dem Gedanken an diese Tour. Das Ziel kennt der 57-Jährige gut: Schon seit Jahren verbringt er mit seiner Frau den gemeinsamen Urlaub am Lago di Garda.

