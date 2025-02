Bliensbacher Ministranten auch im Fußball erfolgreich

Einer der Höhepunkte im Jahreslauf der Ministranten, von Diakon Jürgen Brummer und der Trainer ist das alljährliche Ministranten-Fußballturnier der Jugendstelle Donauwörth. Heuer wurde dieses von der Pfarreiengemeinschaft Höchstädt in der ansässigen Sporthalle ausgetragen.

Landrat Markus Müller, ehemaliger Ministrant und engagierter Katholik begrüßte wie jedes Jahr seit Amtsantritt mit herzlichen Worten die Spieler, Betreuer und mitgereisten Fans. Ebenso war heuer aus dem Landkreis Donau-Ries die stellvertretende Landrätin bei der Begrüßung dabei sowie Höchstädts Bürgermeister Stefan Karg, der vor seiner Wahl Mesner in Höchstädt war, und Abgeordneter Manuel Knoll, ebenfalls ehemaliger Ministrant.

Ortspfarrer Daniel Ertl, der kürzlich mit seinem Messdiener-Team auf Instagram zahlreiche Klicks erzielte, mit über 60.000 „Likes“, spendete allen Spielerinnen, Spielern und Anwesenden den Segen. Als dann noch alle Aktiven und Passiven ehrfürchtig das Vaterunser beteten, konnte man den Geist Gottes regelrecht spüren.

Die „Minis“ der PG Bliensbach waren in zwei Altersklassen aufgeteilt, von neun bis zwölf Jahren und von 13 bis 14 Jahren. Teamchef Diakon Jürgen Brummer und seine Trainer Manuel Abt und Alexander Weigl holten das Beste aus den Spielern heraus. So erreichten die jüngeren Ministranten den 14. Platz, die älteren den 4. Platz und durften je einen Pokal mit in die Pfarrei nehmen. Alle mitgereisten Fans erlebten spannende und aufregende Spiele und feuerten ihre „Lausbuben Gottes“ lautstark an.