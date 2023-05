Blindheim

Blindheimer erneuern Partnerschaft mit ihren französischen Freunden

Plus 23 Jahre nach der Begründung der Partnerschaft zwischen Blindheim und den Gemeinden Cherré, Marigné und Soeurdres wurden neue Urkunden unterzeichnet.

Von Katharina Indrich

Die Menschen in der vollgepackten Gemeindehalle von Blindheim haben sich von ihren Plätzen erhoben. Gemeinsam singen sie erst die deutsche, dann die französische Nationalhymne. Dann zücken der Blindheimer Bürgermeister Jürgen Frank, die Vorsitzende des Partnerschaftskommitees Bernhardine Leinweber sowie die Bürgermeisterin von Les Hauts d'Anjou, Maryline Lézé, und der Vorsitzende des französischen Partnerschaftskommitees, Gérard Hostier, ihre Stifte. Und erneuern 23 Jahre nach ihrem ersten Versprechen den Partnerschaftsvertrag zwischen Blindheim und den Gemeinden Cherré, Marigné und Soeurdres. Die Tinte ist noch nicht trocken, da stehen die vier Unterzeichner auf, halten sich an den Händen und recken sie gemeinsam in die Höhe. Tosender Applaus brandet auf. Der Musikverein Donauklang spielt danach die Europahymne, gesungen von Marignés Zweiter Bürgermeisterin Veronique L'Anglais. Und in den Reihen der fast 40 französischen Gäste werden dazu Deutschland- und Frankreichfähnchen geschwenkt.

23 Jahre Partnerschaft in Blindheim: "Freundschaft beginnt im Kleinen"

Es ist der Höhepunkt des fünftägigen Besuchs der Franzosen bei ihren Freunden in Schwaben. Zum 15. Mal sind sie zusammengekommen. Durch die Pandemie haben sie sich lange nicht gesehen. Eigentlich standen die Erneuerung der Partnerschaft und die Feier zum 20. Jubiläum schon 2020 an. "Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben", sagt Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank in seiner Begrüßung. Viel sei in den vergangenen 23 Jahren passiert. Die Welt habe sich in einem atemberaubenden Tempo geändert. Und der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, dass man der Illusion aufgesessen sei, dass Frieden in Europa der Dauer- und Normalzustand sei. Doch einen Einfluss auf die Welt hätten Länder wie Deutschland und Frankreich nur, wenn sie sich europäisch zusammenschließen und mit einer Stimme sprechen. "Und ich bin überzeugt: Freundschaft beginnt im Kleinen."

