Männer prügeln in Hirschbach sich wegen einer Frau

Hirschbach

Bei einer Party in Hirschbach geraten zwei Männer aus Lauingen wegen einer Frau aneinander. Am Ende muss einer von ihnen ins Krankenhaus.
    • |
    • |
    • |
    Ein Streit um die Gunst einer Frau endete in Hirschbach blutig.
    Ein Streit um die Gunst einer Frau endete in Hirschbach blutig.

    Auf einer Feier im Wertinger Ortsteil Hirschbach kam es am Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr zu einer Körperverletzung. Wie die Polizei mittelt, stritten sich zwei Lauinger um die Gunst einer Frau. Dabei schlug ein 26-jähriger Lauinger dem 22-jährigem Kontrahenten ins Gesicht.

    Auf einer Party in Hirschbach streiten sich zwei Männer um die Gunst einer Frau

    Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden. Beide Beteiligten waren zum Zeitpunkt des Vorfalls erheblich alkoholisiert. Gegen den Aggressor wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

