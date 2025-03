„Vielleicht lockt das Essen“: So läuft eine Blutspende in Wertingen ab

Gegen 17 Uhr bildet sich eine Schlange vor dem Gebäude in der Wertinger Pestalozzistraße. Beim Eintreten steigt ein deftiger Duft in die Nase – Käsespatzen und Bärlauchknödel stehen an diesem Tag auf der Karte. Da grummelt der Magen. Doch: Die Menschen, die da vor dem Eingang warten, sind nicht für das Essen hier. Jedenfalls nicht nur. Sie stehen nicht vor einem Wirts-, sondern vor dem BRK-Haus, in dem achtmal im Jahr ein Blutspendetermin stattfindet. So auch an diesem Abend.

