Die Bocksberger Ruine wird unter neuem Namen gerockt

Der Berg ruft wieder zum Open-Air-Festival- mit dem neuen Namen „Ruine 23“ darf auf der Bocksberger Burg nach dreijähriger Pause am 8. Juli wieder getanzt und gefeiert werden.

Partyalarm- die Bühne mitten im Wald unterhalb der Burgruine wird wieder zum Mittelpunkt für alle Feierwilligen aus der Region. Der Burgverein und alle fleißigen Helfer sind schon voller Vorfreude und warten nur darauf die Party wieder ins Rollen zu bringen. Die Getränkekisten, Fässer für das Bier, die Soundanlagen und vieles mehr steht für die Gäste bereits in den Startlöchern, um zum Festplatz hoch transportiert zu werden. Zwei Discjockeys und die Bayern 3 Band versprechen, den Open-Air Fans auf der alten Ruine wieder richtig "einzuheizen", damit diese die Nacht zum Tag machen können.

Ein Event der anderen Art findet mit „Ruine 23“, ehemals bekannt unter „Rock auf der Ruine“ statt. „Wir haben uns entschieden, den Namen zu ändern, da wir etwas andere Zielgruppen ansprechen wollen als bisher“, berichtet der 31-jährige Bocksberger Musikorganisator Michael Aumiller. „Es wird eine renommierte Live-Band mit Musik aus verschiedenen Genres und auch fette DJ Beats von einem der besten lokalen DJ‘s und dem Bayern 3 Star DJ Tonic geben“, verspricht er.

Die Party startet heuer unter neuem Namen

Das besondere Highlight dieses Mal ist, dass das Event in Zusammenhang mit seinem diesjährigen Jubiläum stattfinden wird. Zum 30. Mal wird auf dem Festplatz wieder ausgelassen Party gemacht und der Alltag für ein paar Stunden hinter sich gelassen. Der Veranstalter von „Ruine 23“ ist der neu gegründete Burgverein Bocksberg, dessen Vorsitzender der Bocksberger Johann Schuster ist. „Das Event ist weit über Bocksberg hinaus berühmt und zieht aus Nah und Fern alle Altersgruppen an, um mit uns abzufeiern. Seit 30 Jahren helfen hier im Dorf Generationen zusammen, um solch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, so Schuster. Für die Absicherung sei mit ausreichend Security gesorgt. Die freiwillige Feuerwehr Bocksberg wird die Parkplätze einweisen und viele Helfer aus dem Ort und Umgebung werden ihm zufolge im Einsatz sein.

Es werde voraussichtlich deftige Sachen wie Steaksemmeln und Pommes von der Metzgerei Schmid geben. Neu ist ein Bierwagen von der Hütte Bocksberg. An der Hauptkasse auf dem Festplatz können Getränke, wie beispielsweise Bier und Weizen vom Fass gekauft werden. Auch eine separate Schnapsbar wird angeboten.

Die Band hat schon tausenden Feierwütigen eingeheizt

Bis heute haben sie mehr als eine Dreiviertel-Million Menschen bei Auftritten der Bayern 3 Band „gerockt“. Sie waren bereits als Vorband von Stars wie beispielsweise Lenny Kravitz, AC/DC und Mark Forster. Die Auftritte haben sie bis in die Münchner Olympiahalle und das Olympiastadion gebracht. Tommi Stottrop ist Schlagzeuger der Band.

Mit von der Partie in Bocksberg ist beispielsweise Tommy Reeve. Er ist Profimusiker und Sänger durch und durch. Auch Margit Silay, Sängerin und Profimusikerin ist dabei. Sie war bereits mit 15 im Tabaluga-Musical“, erzählt Thommi Stottrop, „Frank Eickenbusch ist Keyboarder der Band und reist zudem durch Bayern und macht als DJ Tonic die Clubs und Discos unsicher. Er ist ein sympathischer Musikanimateur, eine Mischung aus DJ und Moderator. Wir freuen uns den Berg zu rocken“.

Auch der Stamm-DJ des T-Tclub ist im Einsatz

Als Support vor der Bayern 3 Band versetzt der Resident DJ des T-Club in Lauingen „DJ Achim Hartmann“ die Besucher in Partystimmung. „Zehn Jahre lang war dieser als DJ im Bierbrunnen Lauingen. Auch bekannt ist er von der Vollmondparty Aislingen und dem Dillinger Nachtumzug, wo er immer wieder gerne gebucht wird. Nach dem großen Auftritt des Hauptacts der Bayern 3 Band übernimmt DJ Tonic, der den Berg bis tief in die Nacht zum Beben bringen wird“, so Aumiller.

Man kann die Eintrittskarten bereits im Vorverkauf bei der Firma Gerblinger in Wertingen, bei Friseur Mona in Bocksberg und Floristik Pelikan in Emersacker kaufen, aber auch direkt an der Abendkasse. Bis zum 7. Juli kann man die Karten zum Vorteilspreis bei den oben genannten Geschäften erwerben. Ein Ticket kostet zehn Euro im Vorverkauf und 13 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 20 Uhr.