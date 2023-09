Endlich Wasser für die Bocksberger Feuerwehr

Eine Toilette war Teil der Sanierung samt Anbau des Feuerwehrhauses in dem Laugnaer Gemeindeteil. Die Besucher strahlten mit der Sonne um die Wette bei der Einweihung.

Bereits 1926 entstand in Bocksberg das erste Feuerwehrhaus. 50 Jahre später rissen die Vereinsmitglieder es komplett ab und erbauten ein neues. Dieses war jetzt wiederum in die Jahre gekommen. Statt Abriss stand eine Komplettsanierung samt Anbau an. Aufpoliert erstrahlt es jetzt an der Ortsdurchfahrt des Laugnaer Gemeindeteils. Und mit ihm strahlten am Wochenende die Sonne und rund 70 Gäste, die die Neuerungen feierten.

Ein Feuerwehr-Spruch lautet „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“, welcher den Zweck der Hilfsorganisation passend beschreibt. Auch im Laugnaer Ortsteil Bocksberg wird nach diesem Leitsatz agiert. Man hilft anderen und engagiert sich gesellschaftlich – alles auf ehrenamtlicher Basis. „Ich habe das Ehrenamt schon immer im Blut", erzählt Michael Abold. Bei der Feuerwehr engagiert er sich, weil er hier Menschenleben retten und Verantwortung übernehmen kann. "Als Gruppe sind wir stark und können sehr viel bewegen." Vor viereinhalb Jahren hat der 36-jährige das Amt des ersten Vereinsvorsitzenden bei der Freiwilligen Feuerwehr Bocksberg angenommen, seit 22 Jahren ist er bereits für die Feuerwehr im Einsatz.

Mit ehrenamtlichen Einsatz wurde das Feuerwehrhaus Bocksberg saniert

Derzeit stehen im 32 aktive erwachsene Mitglieder und zwölf in der Jugendgruppe zur Seite. Als passive Mitglieder kommen weitere 51 dazu. „Jetzt sind wir stolz, dass wir unsere baulichen Maßnahmen abgeschlossen haben“, sagt Abold.

Im und vor dem Feuerwehrhaus standen am Samstag Bierbänke, auf denen die zahlreichen Gäste Platz fanden. Mit sehr hohem Arbeitseinsatz der freiwilligen Helfer und der finanziellen Unterstützung der Gemeinde waren die anstehenden Arbeiten gemeistert worden. Es herrschte gesellige Stimmung unter den Besuchern und Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, deren Gründung auf das Jahr 1880 zurückgeht. Neben Vorsitzendem Michael Abold, seinem Stellvertreter Wolfgang Häußler, Kommandant Thomas Deller und Kreisbrandmeister Thomas Schuhwerk freuten sich auch dritter Bürgermeister Hermann Jäckle und Bürgermeister Johann Gebele über die erfolgreiche Sanierung. Beinahe das gesamte Feuerwehrteam und weitere Helfer feierten mit.

In seiner Rede dankte Abold namentlich den vielen Helfern für den ehrenamtlichen Einsatz und der Gemeinde für den finanziellen Zuschuss. Er würdigte das aktive Dorfleben: "Ohne unseren ehrenamtlichen Chef auf der Baustelle Wolfgang wäre vieles so nicht machbar gewesen." Der Bürgermeister informierte über Gesamtkosten von knapp 50.000 Euro. "Der Restbetrag kam von Euch in Eigenregie mit 1200 freiwilligen abgeleisteten Stunden", so Gebele, "Hut ab vor jedem – egal in welcher Funktion – der mithalf, solch eine Leistung zu erbringen“.

Mehr Platz und Wasser im Bocksberger Feuerwehrhaus

Neben der Sanierung des bestehenden Gebäudes entstand zusätzlich ein Anbau mit rund 42 Quadratmetern für die Gerätschaften und die Zusatzausrüstung der Wehr. Materialien, die fürs Bergfest und zur Maibaumaufstellung benötigt werden, können hier jetzt ebenso untergebracht werden.

„Somit haben wir mehr Platz im Feuerwehrhaus“, erzählt Wolfgang Häußler. Der 54-Jährige ist seit seinem 14. Lebensjahr aktiv im Einsatz für die Feuerwehr. In seiner Rede informiert er über die technischen Daten und Erneuerungen der Sanierung und des Neubaus. „Neue Fenster, neue Türen, ein neuer Anstrich, endlich eine Toilette und Wasser im Feuerwehrhaus“, so der zweite Vorsitzende. Im Haupthaus finden das Feuerwehrauto TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug), die Umkleidespinde, eine Werkbank und alles, was sonst noch benötigt wird, Platz. Zudem wurden die Beleuchtung erneuert, eine neue Treppe zum Dachboden angebracht und ein neues Tor installiert. Materialien stellte die Gemeinde, die Arbeiten verrichteten die Feuerwehrler und Dorfbewohner größtenteils selbst.

Der Bocksberger Feuerwehrvorsitzende Michael Abold (rechts) und sein Stellvertreter Wolfgang Häußler freuten sich auch über die Auffrischung des Bildes vom Heiligen Florian. Daneben hat die Feuerwehr jetzt endlich eine Toilette, Wasseranschluss und viel mehr Platz. Foto: Alexandra Schuster

Rund zwei Jahre dauerte alles, war im Sommer 2020 quasi fertig. Coronabedingt feierten die Bocksberger erst jetzt. Diakon Jürgen Brummer segnete Haus und Wehr unter dem Bild des Schutzpatrons der Feuerwehr, des heiligen Florians, der ebenfalls eine farbliche Auffrischung bekommen hatte.