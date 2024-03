Frauenpower beim Obst- und Gartenbauverein in Bocksberg

Bei der Jahreshauptversammlung stehen Neuwahlen an. Kreisfachberater Benedikt Herian spricht über pflegeleichte Generationen-Gärten.

Neuwahlen standen bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Bocksberg im Bügerhaus Modelshausen auf dem Programm. Und das Ergebnis zeigt: Bei den Bocksberger Gartlern ist Frauenpower angesagt. Bis auf den Vorsitzenden und einen Beisitzer sind lauter Frauen in den Vorstand gewählt worden. Bürgermeister Johann Gebele leitete die Neuwahlen. Mit einstimmigem Ergebnis von jeweils 31 Stimmen wurden in schriftlicher Wahl die vier Hauptakteure gewählt, per Handerhebung wurden die sechs Beisitzer plus Kassenprüfer ernannt. Das Ergebnis: Vorsitzender ist Ulrich Geh, 2. Vorsitzende Teresa Holzheuer, Schriftführerin Ramona Kanefzky, Kassiererin Judith Heider. Kassenprüfer sind Johann und Christine Aumiller. Beisitzer sind: Pia Abold, Sabine Greiner, Monika Häußler, Michaela Deller, Mattias Koschwitz und Nicole Finkel..

Vorsitzender Ulrich Geh hatte eingangs einen Rückblick auf die Aktionen des vergangenen Jahres gegeben. Der Verein unterstützte den Verein Glühwürmchen mit 500 Euro. Es gab einen interessanten Vortrag über die Teilnahme von Julian Maier bei der Handwerkermeisterschaft in Kasan/ Russland. Palmbüschel wurden gebunden, Kränze und Girlanden für den Maibaum gefertigt, Kartoffeln gelegt und Gemüse gepflanzt. Die Aktion Kartoffelfest mit dem Kindergarten Laugna und Erwachsenen war "eine tolle Aktion", wie Geh erläuterte. Beim 17. Bocksberger Burgmarkt half der Gartenbauverein tatkräftig mit.

Bocksberger Gartler fahren zur Landesgartenschau 2024 nach Kirchheim

Heuer finden das Palmbüschelbinden, die Rabattenpflege am Bürgerhaus, eine Radfahrt zum Kreislehrgarten nach Höchstädt, die Teilnahme am 18. Burgmarkt, eine Fahrt zur Landesgartenschau nach Kirchheim bei München statt. Nicht fehlen dürfen wieder das Kartoffelfest und das Adventsfenster im Woaghäusle. Kassiererin Nicole Finkel trug den Kassenbericht vor, der ein Plus aufwies. Der Kassenprüfer Johann Aumiller bestätigte eine ordnungsmäßig geführte Kasse.

Kreisfachberater Benedikt Herian referierte anhand von Lichtbildern ansprechend über pflegeleichte Gärten für Jung und Alt. Bürgermeister Gebele dankte den Gartlern für die vielen Arbeite, die sie zur Verschönerung des Ortsbildes verrichten. Geh richte seinen Dank an Michaela Deller als gute Fee für die Besuche bei Geburten und Geburtstagen der Mitglieder. Er dankte Mattias Koschwitz für die Pflege der Ruhebänke rund um Bocksberg und allen, die sich das ganze Jahr über für die Schönheit und die Lebensqualität im Dorf einsetzen. Die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Elfriede Friegl sowie Ingrid und Heiner Ohnheiser erhielten ein Präsent als Dank für ihre jahrelange Arbeit im Gartenbauverein.