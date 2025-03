Unfall bei Bocksberg mit Alkohol im Blut

Am Samstag befuhr ein 40-Jähriger nach Polizeiangaben die Staatsstraße 2036 von Bocksberg in Fahrtrichtung Laugna. Etwa einen Kilometer nach Bocksberg kam der Fahrer demnach aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen im Grünstreifen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Bei dem 40-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, an dem Verkehrsschild ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)

