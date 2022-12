Uli-von-Bocksberg-Eis bringt Spende für die Kartei der Not

Der Hofverkauf für das Eis in Bocksberg floriert. Dadurch kommt jetzt eine großzügige Spende für unser Leserhilfswerk zusammen.

Vor 17 Jahren haben Ulrich und Doris Geh in Bocksberg mit der Eis-Produktion begonnen. Inzwischen ist das Uli-von-Bocksberg-Eis in vielen Supermärkten zu finden. Und auch der Hofverkauf im Anwesen der Familie in Bocksberg floriert. Kunden und Kundinnen lassen da "immer ein wenig Trinkgeld liegen", verrät Doris Geh. Als sie nun die Trinkgeld-Box geleert hat, war die Bocksbergerin aber doch überrascht. "Es sind fast 500 Euro herausgekommen", teilt Geh, die den Betrag auf eine runde Summe aufgerundet hat, unserer Redaktion mit.

Doris Geh übergibt 500 Euro an die Kartei der Not

Bereits in der Vergangenheit hat Geh dieses Geld für den guten Zweck gespendet. Und an dieser Tradition hielt die Landwirtsfamilie auch dieses Mal fest. So hat Doris Geh jetzt mit ihrer Tochter Stefanie bei der Wertinger Zeitung 500 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, übergeben. "Wir wollen damit Menschen in der Region unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind", sagt Doris Geh. Dieser Aufgabe hat sich unser Leserhilfswerk seit mehr als fünf Jahrzehnten verschrieben. (bv)