Der Bürgerentscheid in Buttenwiesen im Liveticker

Der Straßenstreit geht heute vorerst in die letzte Runde. Alle wichtigen Fakten und Ergebnisse aus Buttenwiesen erfahren Sie hier live im Ticker.

Es ist seit Monaten das Thema in Buttenwiesen und Umgebung. Es geht um den vorgezogenen Teilausbau der Gemeindestraße zwischen Donaumünster und Pfaffenhofen. Ein regelrechter Straßenstreit ist dabei entstanden. So findet nun am Sonntag ein Bürgerentscheid in der Gemeinde Buttenwiesen statt. Ja oder Nein lautet dabei die entscheidende Frage. Konkret: Findet der Ausbau mit fünf oder sechs Metern statt. Insgesamt 6 Wahllokale haben geöffnet, wir berichten im Liveticker über alle Ergebnisse, Auffälligkeiten und Vorkommnisse. Denn eine Stolperfalle gibt es auf jeden Fall: Mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigen müssen teilnehmen, sonst ist der Bürgerentscheid nicht gültig.

