Bald alles da: Hort, Kindergarten und Krippe in Pfaffenhofen

Plus Bürgerversammlung Für die Kleinen soll gegenüber der Ulrich-von-Thürheim-Schule neu gebaut werden. Warum Bürgermeister Hans Kaltner mit 200 Kindern in der Mittagsbetreuung rechnet.

Von Brigitte Bunk

Zahlreiche Maßnahmen wurden an der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule in den vergangenen Jahren durchgeführt: ein Brandschutzkonzept, Fluchtwegetüren, der Fernwärme- samt Breitbandanschluss, die Werkräume wurden umgebaut und einiges mehr. 2023 soll die Generalsanierung der Turnhalle starten, die Planungen laufen dieses Jahr. Nun soll ein Kinderhort für die Mittagsbetreuung gebaut werden. Dazu ein Kindergarten mit 100 statt bisher 75 Plätzen und eine Kinderkrippe mit 25 statt bisher zwölf Plätzen auf dem bisher leeren Grundstück gegenüber. Der Wunsch ist, dass der kirchliche Kindergarten aus Buttenwiesen hier seinen Platz findet, erklärte Bürgermeister Hans Kaltner den Besuchern der bisherigen Bürgerversammlungen, auch am Freitag im Schützenheim Pfaffenhofen. Die Planungen und die Abklärung der möglichen Zuschüsse sollen dieses und nächstes Jahr laufen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist im Jahr 2025 vorgesehen. Warum der Hort nötig ist? „Ab 2026 besteht ein Rechtsanspruch für Kinder, dass sie in der Schule betreut werden.“

