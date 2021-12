18-Jähriger nimmt Drogen und setzt sich hinters Steuer

Ein junger Mann fährt in Buttenwiesen mit Rauschgiftutensilien herum und wird von der Polizei angehalten.

Eine Streifenbesatzung der Polizeistation Wertingen kontrollierte am Samstag gegen 22 Uhr in der Kreuzbergstraße in Buttenwiesen einen 18- jährigen Autofahrer. In seinem Wagen stießen die Beamten auf Rauschgiftutensilien. Zudem führte der 18-Jährige eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich und hatte zuvor offensichtlich Drogen konsumiert. Die Polizisten stellten die Rauschmittel sicher, unterbanden die Weiterfahrt des 18-Jährigen und ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an. Den Fahranfänger erwartet jetzt aufgrund des unerlaubten Drogenbesitzes eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz, weil er unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt hatte. (pol)