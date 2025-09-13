20 Jahre Musicalprojekt86: „Die Leute werden anspruchsvoller“

An den Tagen kurz vor der Aufführung wird es spannend. Der Chor hat über viele Monate im Pfarrheim in Lauterbach geprobt, die Schauspielgruppe hat sich in der Gemeindehalle in Buttenwiesen getroffen und die Band im Bürgerhaus in Unterthürheim gespielt. Jetzt erst kommen alle zusammen – und aus den Einzelteilen wir ein Ganzes. Ein großes Musical, wie es der Verein Musicalprojekt86 alle paar Jahre auf die Bühne bringt. Stets mit christlichem Hintergrund und meist mit Musik von Siegfried Fietz. Nun wird die Gruppe 20 Jahre alt. Und feiert das mit der Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre Musicalprojekt86 – eine Zeitreise“.

An diesem Nachmittag treffen sich Johanna Wech als Chorleiterin, Johannes Baur als Theaterleiter und die beiden Vorsitzenden Sara Krach und Lea-Anna Müller im Proberaum im historischen Pfarrhof. Aufgereihte Stühle werden umgerückt, ein kleiner Stuhlkreis entsteht – und die vier blicken darauf zurück, wie alles angefangen hat. Nämlich vor 2000, als Wech die CD „Jesus in Jerusalem“ in die Hände fiel. „Das möchte ich aufführen“, hat sich die heute 58-Jährige gedacht. Sie tauschte sich mit Baur aus und wandte sich an verschiedene Chöre in Buttenwiesen. „Bei der ersten Probe waren wir zu fünft“, erinnert sich Wech. „Eine erste Enttäuschung.“ Doch schon beim zweiten Treffen war die Gruppe zu elft. Und so ging es weiter.

Im März 2005 zeigte Musicalprojekt86 sein erstes Stück „Jesus in Jerusalem“

Fast 30 Personen wirkten bei den Aufführungen im März 2005 mit – und die „sind eingeschlagen wie eine Bombe“. Die zwei Auftritte am Wochenende reichten nicht aus, und so spielte man das Stück „notgedrungen“ am Montag noch einmal. Zu den drei Terminen kamen je 400 Zuschauerinnen und Zuschauer.

In den Folgejahren wuchs die Gruppe und wuchs. 2006 wiederholte sie ihr erstes Musical, danach folgten neue Stücke wie „Der Weg nach Santiago“. 2011 gründete sich der Verein offiziell – und zwar unter dem Namen „Musicalprojekt86“. Eigentlich sei das ein „Übungsname“ gewesen, so Baur, der sich schließlich verfestigte. „Musicalprojekt“, weil man immer wieder an neuen Projekten arbeite, weshalb es keinen festen Chor oder keine feste Schauspielgruppe gebe. Klar, über die Jahre habe sich ein Stamm entwickelt, aber grundsätzlich könne man zu jedem neuen Projekt ein- oder aussteigen. „86“ wiederum kommt von der Postleitzahl, die aussagen soll, dass man nicht ortsgebunden ist. Jede und jeder darf mitmachen, egal, woher. So kommen aktuell Mitwirkende nicht nur aus dem Raum Buttenwiesen, sondern auch aus Ellgau oder Holzheim, sie leben in Jettingen-Scheppach oder wohnen fürs Studium in Erlangen.

2023 zeigte das Musicalprojekt86 in der Gemeindehalle Buttenwiesen das Musical "Die zwei Brüder". Foto: Franz Käsinger

Lea-Anna Müller betont, wie besonders es sei, dass alle willkommen sind: egal, ob männlich, weiblich oder divers, egal wie alt. „Wir finden für jeden die passende Aufgabe“, sagt die 30-Jährige. Neue Gesichter werden ganz schnell aufgenommen und gehören dann wie selbstverständlich dazu. So ist der Verein inzwischen auf über 100 aktive Mitglieder an- und zusammengewachsen. Und manchmal, da ist Müller selbst verblüfft, wie viel Zeit und Anstrengung all diese Mitwirkenden in die Projekte investieren. Ihre Schwester und Mit-Vorsitzende Sara Krach, 36 Jahre alt, nickt: „Man macht das für sich und für andere.“ Jedes Musical sei eine intensive Zeit, zum Schluss verbringe man fast jeden Tag miteinander, Freundschaften entstehen und verstärken sich. Und danach? „Da fehlt was. Da fällt man wie in ein schwarzes Loch“, sagt Müller.

Konzerte, Theaterstücke, Musicals: Der Verein folgt keiner festen Taktung

Das Musicalprojekt86 folgt keiner festen Taktung. Alle paar Jahre gibt es ein großes Musical, dazwischen kleinere Konzerte oder Theaterstücke. Auch eine Jugendgruppe hat sich gebildet. Und ein Catering-Team. Immer professioneller sei man geworden: Wech hat von 2006 bis 2008 eine Ausbildung zur Chorleiterin absolviert, Baur hat sich von 2008 bis 2014 zum Theaterpädagogen ausbilden lassen. Licht- und Tontechnik sind immer besser geworden, das Bühnenbau-Team verausgabt sich mehr und mehr. „Die Leute werden auch anspruchsvoller“, so Müllers Eindruck in einer Zeit, in der Musicals ein Trend sind und viele nach Stuttgart oder Hamburg fahren, um die großen Inszenierungen zu sehen.

Diese Entwicklung über 20 Jahre wird der Verein am Sonntag, 12. Oktober, um 17 Uhr mit seiner Jubiläumsgala in der Gemeindehalle Buttenwiesen feiern. Gezeigt werden kleine Szenen „über uns“ und „wie alles begann“, so beschreibt es der 61-jährige Baur. Es werden Lieder aus den bisher gespielten Musicals zu hören sein. Eine Anmeldung ist möglich unter der Telefonnummer 08272/5587.

Großes Musical 2026: Es geht um die jüdische Geschichte in Buttenwiesen

Auch 2026 macht das Musicalprojekt86 weiter. Die Jugendgruppe wird zum Jahresbeginn Charles Dickens' „Eine Weihnachtsgeschichte“ aufführen. Premiere ist am Freitag, 2. Januar, ebenfalls in Buttenwiesen. Im Herbst hat der Verein dann wieder großes vor. Nach „Rut – Am Ende steht das Leben“ (2017) möchte man wieder ein selbst geschriebenes Musical zur Aufführung bringen. Baur verrät: „Ich bin schon am Machen.“ Inhaltlich wird es um die jüdische Geschichte in Buttenwiesen gehen und die Liebe zwischen einem jüdischen Jungen und einem katholischen Mädchen – eine fiktive Handlung mit realen Elementen. Das sei die Idee, doch „gerade hängt noch alles ein bisschen im Raum“, fasst Krach zusammen. Eine weitere Idee für die fernere Zukunft: Der Verein kann sich vorstellen, 2030 zum 25-jährigen Bestehen sein erstes Musical „Jesus in Jerusalem“ in einer Neuauflage zu zeigen.