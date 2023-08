Buttenwiesen

27-Jährige radelt 1200 Kilometer von Buttenwiesen zum Vatikan

Vier Tage lang hat die Rennradfahrerin Yvonne Füssel alle Streckenabschnitte über die Rad-App Komoot herausgesucht und den Straßenbelag via Google Earth überprüft.

Plus Der Fachinformatikerin Yvonne Füssel war ihr Crossfit-Training nicht genug. Also schwang sie sich aufs Rad und radelte in den Vatikan.

„Als ich beim Vatikan in Rom reingefahren bin, da habe ich mir gedacht: Das war es wert – ein echter Gänsehautmoment.“ So beschreibt die 27 Jahre alte Yvonne Füssel Jahre das Ende ihrer 1200 Kilometer langen Radtour, bei der sie rund 8300 Höhenmeter bewältigt hat. Sechs Tage hat sie für den Trip gebraucht und nicht mal Muskelkater gehabt: „Ich bin es ja gewohnt zu trainieren.“ Der Muskelkater kam erst nach einem ausgiebigen Stadtrundgang durch Rom. Zu Fuß, für Yvonne eine eher ungewohnte Art sich fortzubewegen: „Beim Radfahren komme ich weiter herum als beim Laufen.“

Yvonne Füssel aus Buttenwiesen macht schon lange viel Sport

Sportlich war die Fachinformatikerin aus Buttenwiesen immer. Früher hat Füssel viel Crossfit gemacht: freies Turnen mit Zusatzgewichten. Mittlerweile hat sie nebenbei vier Triathlons absolviert. Beim Radfahren startete sie mit Mountainbiketouren von 40 bis 50 Kilometern Länge. „Aber Mountainbikes liegen mir nicht so.“ 2018 war es so weit: Yvonne kaufte ihr erstes Rennrad: „Ein Cube-Bike in Langweid, die hatten nur eine Einsteigervariante mit Karbonausstattung in meiner Größe da.“ Mittlerweile hat ihr Rennrad rund 26.000 Kilometer auf dem Buckel.

