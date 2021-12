Buttenwiesen

06:00 Uhr

35 Jahre lang die Orgel gespielt

Ingrid Baur-Pischel spielte in Buttenwiesen 35 Jahre lang die Orgel. Nun wurde sie nach einem Gottesdienst feierlich verabschiedet.

Plus Für Ingrid Baur-Pischel gibt es in Buttenwiesen Rosen und Präsente zum Abschied. Ein Stehempfang konnte nicht stattfinden

35 Jahre lang spielte Ingrid Baur-Pischel an der Orgel in Buttenwiesen. Am ersten Adventssonntag verschönerte sie musikalisch mit ihrem Enkel Jochen Baur den Gottesdienst zum letzten Mal, denn zum Ende des Monats November beendete sie ihren Dienst, und somit war dieser Gottesdienst der letzte ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit.

