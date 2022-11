40-Jährige prallt in Buttenwiesen mit dem Auto gegen einen Baum

In Buttenwiesen hat eine Autofahrerin am Samstag die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Der Grund ist noch unklar.

Zu einem Unfall ist es am Samstag in den frühen Morgenstunden in der Unterthürheimer Straße in Buttenwiesen gekommen. Eine 40-Jährige befuhr zunächst die Wertinger Straße, um anschließend nach rechts auf die Unterthürheimer Straße abzubiegen.

Warum die Frau die Kontrolle über den Wagen verlor, ist bisher unklar

Kurz nach der Kreuzung verlor sie laut Polizeibericht aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Zum Glück blieben alle Insassen des Autos unverletzt. An dem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 2000 Euro. (AZ)