63-Jährige fährt in Buttenwiesen mutmaßlich ein Auto an

Weil der Außenspiegel ihres Autos gesplittert ist, wird eine 63-Jährige aufmerksam: Am Samstag war die Frau um 11.45 Uhr mit ihrem Auto in der Donauwörther Straße in Buttenwiesen in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie auf Höhe der Hausnummer 3 an drei geparkten Autos vorbei. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkws fuhr die 63-Jährige etwas weiter nach rechts und vernahm einen Schlag.

Vermutlich beschädigtes Auto in Buttenwiesen gesucht

Sie setzte ihre Fahrt zunächst fort und stellte später fest, dass der rechte Außenspiegel gesplittert war. Das Gehäuse blieb scheinbar unbeschädigt. Die zum Unfallzeitpunkt geparkten Fahrzeuge konnten von den aufnehmenden Beamten bislang noch nicht ermittelt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/560 an die Polizeiinspektion in Dillingen zu wenden. (AZ)