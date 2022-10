79-jähriger Leichtkraftradfahrer stürzt in Buttenwiesen in der Baustelle

Verletzungen hat ein 79-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Unfall in Buttenwiesen erlitten. Der Mann war in einer Baustelle gestürtzt.

Ein 79-Jähriger Leichtkraftradfahrer war am frühen Freitagnachmittag auf der Donauwörther Straße in Buttenwiesen von Pfaffenhofen kommend in Richtung Lauterbach unterwegs. Hierbei durchfuhr der Mann laut Polizeibericht einen für Fahrzeuge aller Art gesperrten Baustellenabschnitt in Buttenwiesen.

Der gestürzte Leichtkraftradfahrer wird im Krankenhaus behandelt

Dies hatte zur Folge, dass der Leichtkraftradfahrer aufgrund von ausgelegtem Rollsplitt im Baustellenbereich ins Rutschen kam und dadurch alleinbeteiligt stürzte. Der 79-Jährige erlitt leichte Verletzungen zu, die anschließend im Krankenhaus behandelt wurden. (AZ)

