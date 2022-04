Alle sollen sich in Buttenwiesen sicher bewegen können

Der VdK-Ortsverband und die Gemeinde berichten von Erfolgen für die Barrierefreiheit.

Seit 2016 macht sich der Sozialverband VdK Bayern mit der Kampagne „Weg mit den Barrieren“ für eine barrierefreie Gesellschaft stark. Der Verband fordert in Bereichen Verkehr, öffentlichen Gebäuden, in Wohnungen und Verkehrsmitteln Barrierefreiheit. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde zum Thema Barrierefreiheit in der Kommune Vertreterinnen und Vertreter vom VdK-Ortsverband Buttenwiesen eingeladen. Nun präsentierte der VdK mit der Vorsitzenden Johanna Reiter und Bürgermeister Hans Kaltner die ersten Ergebnisse.

Im Zusammenhang der Schulwegsicherheit in Pfaffenhofen, berichtet der Bürgermeister, konnte beim Teilausbau der Kreisstraße eine Querungshilfe eingebaut und eine Bordsteinabsenkung an den Gehwegen vorgenommen werden. Teenager mit Inline Skates, Mütter und Väter mit Kinderwagen, Fahrradfahrerinnen und -fahrer, Senioren mit Rollator, Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer oder Fußgängerinnen und Fußgänger schätzen das Projekt.

Die Verkehrssicherheit in Buttenwiesen geht alle Bürger an

Ebenso wurden Rillenplatten an besonders wichtigen Gefahrenstellen eingearbeitet. Diese taktilen Belege sind Orientierungshilfe für Menschen mit Sehbehinderung. In der Zwischenzeit sind auch mehrere Bushaltestellen im Gemeindegebiet mit Kasseler-Sonderborde ausgestattet, die einen barrierefreien Zugang in Busse ermöglichen.

Ein guter Anfang zu einer barrierefreien Gemeinde ist gemacht, freuen sich Reiter und Kaltner. Ein Ziel für den Ortsverband bleibt, dass Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen und Senioren uneingeschränkt am öffentlichen Leben teilhaben können. (pm)