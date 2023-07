Buttenwiesen

Blick in die Geschichte: Als mit den Juden die Moderne in Buttenwiesen einzog

Plus Mit konkreten Szenen lockern Schauspieler die Erinnerungen an die jüdische Geschichte in Buttenwiesen auf. Damit werden eine ehemalige Drogerie und ihre Bewohner lebendig.

„Als Lehrer weiß ich, dass mehr hängen bleibt, wenn man von Menschen erzählt und nicht von Steinen.“ Bernhard Hof, Buttenwiesens Beauftragter für jüdische Erinnerungskultur, ist pensionierter Lehrer. Er freute sich über die Begeisterung, mit der sein ehemaliger Kollege Thomas Havelka die Idee aufgegriffen hat, einen Themensonntag mit szenischen Führungen zu gestalten. So erzählten jetzt drei ehemalige Bewohner des „Bender-Hauses“. Der ausgebildete Theaterpädagoge Havelka wusste gleich, dass es spannend sein würde, als Schauspieler in die Geschichte des ältesten Hauses in Buttenwiesen einzutauchen und zu erfahren – und sein Publikum erfahren zu lassen – wie man hier früher lebte und arbeitete.

Ein neues Konzept zum jüdischen Themensonntag in Buttenwiesen

Das Konzept des Themensonntags rund um die Einhorn-Drogerie sah folgendermaßen aus: Pfarrer Mathias Kotonski tritt als Heinrich Einhorn auf, der die „Arä Einhorn“ für das Haus einläutet. Thomas Havelka selbst spielt Isidor Einhorn, der dort eine Drogerie eröffnet. Marlies Landherr übernimmt die Rolle von Isidors Frau Berta. Zwischen den Schauspielszenen gibt Bernhard Hof Hintergrundinformationen. Und damit das Ganze noch authentischer wirkt, besorgt Gemeindearchivar Johannes Mordstein die Gegenstände für die Bestückung des Schaufensters, die Kleidungsstücke und weitere Requisiten im Heimatmuseum Wertingen und beim Heimatverein Unteres Zusamtal.

