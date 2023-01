Altehrwürdigen Menschen im neuen Kaisersaal gedankt

Plus Buttenwiesens Bürgermeister danken zehn ehemaligen Gemeinderäten und verleihen drei Bürgerbriefe. Wie sich die einzelnen Geehrten engagierten.

"Dass wir über zwei Jahre keine Gelegenheit haben würden, diese Feier abzuhalten, war damals nicht absehbar", so Bürgermeister Hans Kaltner. "Das Warten hat sich aber gelohnt." So konnten die ehemaligen Gemeinderäte jetzt im frisch renovierten neuen Kaisersaal des Buttenwiesener Rathauses offiziell verabschiedet und Bürgerbriefe feierlich verliehen werden.