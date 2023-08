Autofahrer verliert beim Abbiegen in Buttenwiesen Heizöl

Ein 42-Jähriger hat einen Heizöltank auf dem Anhänger. Als er abbiegt, verliert er 50 bis 100 Liter. Feuerwehr, Polizei, Bauamt und eine Spezialfirma rücken an.

Ein 42-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in Buttenwiesen Heizöl verloren. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann, an dessen Pkw ein Anhänger mit einem aufgeladenen Heizöltank angehängt war, von der Wertinger Straße in die Kreuzbergstraße einbiegen. Dabei kippte der Tank auf dem Anhänger, sodass 50 bis 100 Liter Heizöl über den Tankstutzen austraten und teilweise auf die Straße liefen. Etwa 20 Liter des Öls liefen in einen Gully und gelangten so in die Kanalisation.

Auch eine Spezialfirma musste wegen des Öls in Buttenwiesen anrücken

Durch die Feuerwehr Buttenwiesen wurde umgehend das Öl auf der Straße gebunden und durch das Bauamt ein Sperrventil in der Kanalisation geschlossen, um einen größeren Schaden am Klärwerk zu verhindern. Durch eine Spezialfirma wurde anschließend die Reinigung der Ölschäden übernommen. Derzeit wird von einem Schaden von etwa 5000 Euro ausgegangen. Gegen den 42-jährigen Verursacher wird nun wegen des Verstoßes gegen die Ladungssicherung ermittelt. (AZ)