Buttenwiesen

12:45 Uhr

Bauen ist in Buttenwiesen angesagt

Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage soll in der "Halde" in Buttenwiesen entstehen.

Plus Zahlreiche Anträge rund ums Bauen prägen die jüngste Gemeinderatssitzung. Auch eine Freiflächen-Photovoltaikanlage ist dabei.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

Bebauungspläne und Bauanträge standen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Buttenwiesen. Damit verbunden waren Flächennutzungspläne zu ändern und Satzungen zu ändern. Letztendlich bekamen alle Vorhaben von Seiten der Gemeinderatsmitglieder grünes Licht.

Los ging's mit privaten Bauanträgen, dem Umbau eines bestehenden Wohnhauses in der Riedstraße in Lauterbach, energetischen Sanierungen der Dachgeschosse samt Einbau von zusätzlichen Wohneinheiten in der Geistbergstraße in Buttenwiesen, dem Ersatzneubau des Leichenhauses in Unterhürheim, sowie Garagenbauten in Oberthürheim und Wortelstetten. Als komplexer erwies sich der Anbau eines Verwaltungsgebäudes für JP Joule auf dem Maierhof-Gelände, das zum Ortsteil Wortelstetten gehört. Geplant ist der Rückbau eines landwirtschaftlichen Gebäudes. Stattdessen entstehen dort Verwaltungs-, Garagen- und Werkstattgebäude. Das Grundstück liegt im Bereich des Bebauungsplanes "Maierhof" Lauterbach und ist als Sondergebiet Erneuerbare Energien ausgewiesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen