Buttenwiesen

07:00 Uhr

Bekommt Hans Kaltner Gegenkandidaten?

Plus Die Grünen und die Freien Wähler in Buttenwiesen wünschen sich möglichst eine echte Wahl am 10. Juli. Maria Hagl und Thomas Seefried erzählen, wie konkret ihre Parteien nach Alternativen suchen.

Von Birgit Alexandra Hassan

„Noch haben wir Zeit.“ Das sagen Maria Hagl (Grüne) und Thomas Seefried (Freie Wähler) unabhängig voneinander auf die Anfrage unserer Zeitung, ob sie einen Gegenkandidaten zu Hans Kaltner aufstellen werden. Der hatte in einer Gemeinderatssitzung Mitte Februar verkündet, dass er selbst nochmals kandidieren werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

