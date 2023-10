Buttenwiesen

11:39 Uhr

Bub wird bei Verkehrsunfall in Buttenwiesen verletzt

Ein Neunjähriger wird am Donnerstag in Buttenwiesen von einem Auto erfasst. So geht es dem Buben jetzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag ist ein Neunjähriger mittelschwer verletzt worden. Der Junge überquerte im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach gegen 15.45 Uhr auf Höhe des Einmündungsbereichs zur Badstraße unvermittelt die Mertinger Straße. Ein 60-jähriger Autofahrer, der laut Polizeiangaben die Mertinger Straße ortseinwärts befuhr, konnte eine Kollision mit dem Kind trotz Vollbremsung nicht verhindern. Der Neunjährige zog sich eine Beinfraktur zu und musste mit dem Rettungswagen in eine Augsburger Klinik gefahren werden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Lauingen Gruppe Rehe läuft auf Fahrbahn: Unfall bei Zöschlingsweiler

